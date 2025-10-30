“L’ospedale di Angera non avrà più la reperibilità radiologica e chiude una delle due sale chirurgiche”

È un quadro decisamente poco roseo quello che la sindaca di Angera Angera Marcella Androni riporta sulla situazione dell’ospedale di Angera dopo aver incontrato il direttore generale Mauro Moreno e quello socio sanitario della Sette Laghi Giuseppe Calicchio.

L’incontro è avvenuto per chiarire alcune questioni aperte che erano state evidenziate in una lettera spedita dal Comune il 17 ottobre scorso.

Le risposte ricevute, però, gettano un ombra sul futuro dell’Ondoli.

Sulla pagina Facebook del Comune viene riportata una sintesi delle risposte ottenute:

«Quali sono i tempi di realizzazione del progetto di ampliamento del Pronto Soccorso e della cabina elettrica?

I tempi per i lavori di ampliamento del Pronto Soccorso e della cabina elettrica non sono ancora sicuri: essi sono legati alla progettazione che è in stato avanzato e gli interventi, comunque, dovrebbero essere prossimi all’avvio.

Quali sono le ultime notizie sull’appalto esterno del servizio di Radiologia, prima realtà nazionale a realizzarlo?

Il servizio dei Tecnici di Radiologia sarà esternalizzato per potere fare funzionare a pieno regime le apparecchiature recentemente acquistate, tra cui la Tac che proprio in questi giorni è entrata in funzione come appreso dalla stampa. L’azienda ospedaliera promette che questa scelta sarà provvisoria e che continuerà a cercare nuovi professionisti. Il personale attualmente in servizio sarà costretto a un collocamento diverso nell’azienda. Dal canto nostro auspichiamo che i lavoratori non optino per il licenziamento, vista la richiesta di personale nelle strutture private.

Quali sono le intenzioni per sopperire alla mancanza di reperibilità del radiologo e del tecnico di laboratorio nelle ore notturne e nei festivi?

Non ci sono possibilità per rimettere un tecnico radiologo e di laboratorio nelle ore notturne, per la nota mancanza di personale.

Quanto perdurerà l’assenza di un servizio di cardiologia?

L’assenza di un cardiologo dovrebbe essere risolta in tempi brevi, sia in ospedale sia nella casa di Comunità di Sesto Calende.

Notizia aggiuntiva e non certo positiva è la chiusura di una delle due sale operatorie dal 17 novembre prossimo per carenza di personale sanitario. Anche questa notizia viene riferita come una scelta temporanea.

Le nostre considerazioni sono di vigile attesa. L’Ospedale di Angera ha bisogno di una particolare attenzione per rispetto dei dipendenti che ci lavorano in condizioni non ottimali e dei cittadini che hanno diritto a una sanità pubblica sicura. Continuiamo a lavorare in modo dialogante e collaborativo per supportare l’azienda ospedaliera».

Le precisazioni dell’Asst Sette Laghi

Da parte sua, l’azienda chiarisce che gli spostamenti dei tecnici di radiologia sono stati concordati e condivisi e che le probabilità che decidano di andarsene non sono superiori a quelle di ogni altro lavoratore di qualsiasi campo. In merito alla sala chirurgica la chiusura sarà una misura del tutto temporanea a limitata a un tempo limitato mentre la mancanza di una guardia radiologica non va considerata un problema dato che da tempo è attiva la guardia da remoto