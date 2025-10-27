Manutenzione straordinaria al tempio crematorio di Busto Arsizio: il servizio resta garantito

A partire da lunedì 27 ottobre, il forno crematorio di Busto Arsizio sarà interessato da importanti lavori di manutenzione straordinaria. L’Amministrazione Comunale, tramite l’affidataria Agesp Spa, ha tuttavia assicurato che il servizio di cremazione non subirà alcuna interruzione.

Per tutta la durata dei lavori, i servizi saranno temporaneamente trasferiti a Domodossola, grazie a una convenzione siglata tra Agesp e il gestore del locale tempio crematorio. È fondamentale sottolineare che questa riorganizzazione non comporterà alcun aumento dei costi, né per i residenti di Busto Arsizio né per i cittadini provenienti da altri comuni.

Le Imprese di Onoranze Funebri continueranno a mantenere il Tempio Crematorio di Busto Arsizio come punto di riferimento unico per l’organizzazione delle pratiche, che verranno poi indirizzate verso l’impianto piemontese.

Per mitigare i disagi logistici del trasferimento, l’Amministrazione ha introdotto una soluzione innovativa: i parenti dei defunti avranno la possibilità di seguire la cremazione in diretta streaming. Il personale amministrativo del Tempio di Busto Arsizio garantirà la consueta assistenza alle famiglie e coordinerà tutte le fasi, dalla ricezione della salma all’invio al nuovo forno, fino alla successiva riconsegna dell’urna.

L’Assessore Mario Cislaghi ha espresso soddisfazione per la soluzione trovata: “Stiamo cercando di limitare in tutti i modi i possibili disagi che potrebbero verificarsi sia per le famiglie che per le imprese. Sappiamo che la cremazione è ormai una scelta molto diffusa e intendiamo continuare a garantire un servizio adeguato con la professionalità e la sensibilità necessarie. Al termine dei lavori, riconsegneremo l’impianto in condizioni ottimali. Ringrazio Agesp per la tempestività con cui ha trovato un’ottima soluzione alternativa”.

I lavori mirano a riportare l’impianto a condizioni operative ottimali, garantendo la continuità di un servizio essenziale per la cittadinanza.