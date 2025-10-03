Mastini ad Alleghe con il primato da difendere: è sfida tra attacchi bollenti
La squadra di Da Rin ha segnato 18 gol ed è imbattuta, quella di Surenki ha perso di misura solo una volta: si gioca sabato 4 dalle 20,30 al "De Toni"
Test importantissimo sabato sera (4 ottobre) per i Mastini, impegnati nella trasferta ad Alleghe valida per la quarta giornata di campionato, con ingaggio iniziale fissato alle ore 20,30. Tre vittorie consecutive per i Mastini, due successi e una sconfitta per le Civette che comunque rimangono una delle squadre da battere: la gara che si giocherà all’Alvise De Toni ha quindi tutti gli ingredienti per trasformarsi nell’appuntamento clou del fine settimana in IHL.
I Mastini, saranno in Veneto senza Allevato che ha lasciato Varese per la Svizzera, e se la dovranno vedere con un attacco dotato di un enorme potenza di fuoco: saranno presumibilmente tanti, i tiri verso lo specchio della porta giallonera, difesa molto probabilmente ancora da Filippo Matonti. Il giovane goalie, assai convincente contro il Fiemme, dovrebbe scendere di nuovo sul ghiaccio da titolare al posto di Pisarenko relegato a backup. C’è inoltre da valutare il fattore campo: giocare ad Alleghe non è mai stato semplice, sia per la lunghissima trasferta sia per il calore del pubblico secondo solo a quello di Varese.
Anche questa dunque è una variabile da considerare e comunque sul ghiaccio Varese si troverà di fronte una squadra molto giovane ed agile, ben condotta dal coach Vesa Surenki che proverà ad ingabbiare le trame offensive giallonere guidate dal canadese Raphael Bastille, autore di una tripletta nello scorso match. Dall’altra parte però, l’esperienza dei Mastini potrebbe anche fare la differenza.
In fin dei conti la partita potrebbe dare molto lavoro ai segnapunti, se valutiamo la predisposizione offensiva delle due squadre (18 gol Varese, 11 Alleghe) di fronte a due difese che qualche cosa da sistemare ce l’hanno. Surenki finora ha alternato i portieri e potrebbe essere di nuovo la volta di De Nardin davanti alla gabbia. Attenzione al fortissimo veterano Diego Iori (39 anni, 3 gol e 3 assist in 3 gare di IHL) e al finlandese Atte Huhtela, una sola rete sinora ma ben sei assist distribuiti ai compagni di squadra.
Chiudiamo con un pizzico di storia: Varese e Alleghe si sono incontrate 35 volte, con un equilibrio quasi perfetto, 18 le vittorie per Varese, 17 quelle dei veneti. Sarà mini-allungo giallonero o pareggio biancorosso?
IHL – 4a giornata
PROGRAMMA: Bressanone – Valpellice (ore 18); Pergine – 3Zinnen Dolomites (18,45); Appiano – Caldaro (19,30); Aosta – Feltre (20); Alleghe – VARESE; Fiemme – Fassa (20,30).
CLASSIFICA: VARESE, Caldaro 8; Feltre 7; Alleghe, Aosta 6; Valpellice 4; Bressanone, Fiemme, Fassa, Pergine, Appiano 3; 3Zinnen Dol. 0.
