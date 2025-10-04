Mastini, il primo stop è pesante: l’Alleghe ne fa sei ai gialloneri

Primo e pesante stop in campionato per i Mastini che dopo tre successi e 8 punti nelle prime tre gare, incassano un brutto 6-1 sul ghiaccio di Alleghe contro una squadra quotata e prolifica che ha saputo arginare l’attacco della squadra di Da Rin. Varese paga anche qualche assenza (Re in difesa, Xamin in avanti oltre ad Allevato trasferitosi in Svizzera e al lungodegente Vanetti) ma l’impressione è che anche al completo sarebbe stata molto dura conquistare punti.

Un peccato, perché negli stessi minuti il Caldaro – anch’esso a quota 8 – è stato battuto (6-4) nel derby con l’Appiano, mentre il Feltre è stato impallinato dall’Aosta. E così, in una situazione magmatica, sono proprio i valdostani e le Civette mettersi in testa a un gruppo che non ha ancora una guida certa.

All'”Alvise De Toni” la squadra di Surenki si guadagna i tre punti fin dal primo periodo di gioco, infilando tre dischi alle spalle di Matonti (preferito a Pisarenko, come avevamo anticipato). Prima di metà drittel l’Alleghe è già avanti 2-0 grazie a Boisio e ad Alessio che firma il gol in azione solitaria. A rianimare i Mastini ci pensa il solito Bastille, alla quinta rete in quattro partite: bravo il canadese a sfruttare per l’unica volta una superiorità numerica. Ma prima della pausa è ancora +2 veneto grazie a Zardini che approfitta del buon lavoro della coppia-qualità De Toni-Iori.

Gli stessi due uomini che, al rientro sul ghiaccio, offrono il disco vincente ad Alessio che batte ancora Matonti e firma la propria doppietta. La squadra di Da Rin poi incappa in una serie di penalità: prima va in panca puniti Bastille, poi Piroso paga le storie tese con Da Tos (2+2 al mastino, 2′ al biancorosso), infine è Matonti ad accomodarsi fuori e così l’Alleghe sale a quota 5 con Fontanive a metà gara.

Ci sarebbe tempo per, almeno, provare a risalire ma i Mastini (con Pisarenko al posto di Matonti) stavolta restano spuntati e così il risultato rimane invariato a lungo, fino a quando sono ancora i padroni di casa ad abbracciarsi. Lo fanno al 52′ per merito di De Toni, con terzo zampino – leggi assist – di Iori a firmare il 6-1. Una scoppola che speriamo si riveli salutare: sabato prossimo in via Albani arriva il Bressanone e i tre punti sarebbero la medicina migliore.

ALLEGHE – HCMV MASTINI VARESE 6-1

(3-1; 2-0; 1-o)

MARCATORI: 6.40 Boisio (A – Isiguzo), 9.28 Alessio (A), 12.43 Bastille (V – Maekinen, Terzago), 17.16 Zardini (A – De Toni, Iori); 21.39 Alessio (A – Zardini, Isiguzo), 30.18 (A – De Toni, Iori); 51.18 De Toni (A – Huhtela, Iori)

VARESE: F. Matonti (Pisarenko); Schina, M. Matonti, Maekinen, Crivellari, E. Mazzacane, Bertin; Piroso, M. Borghi, Tilaro, Perino, Terzago, Bastille, Venturi, M. Mazzacane, P. Borghi, Peterson, Fornasetti. All. Da Rin.

ARBITRI: Bedana e Gruber (Carrito e De Pol).

NOTE. Penalità: A 16′, V 16′. Superiorità: A 1-6, V 1-6. Spettatori: 615.

IHL – 4a giornata

RISULTATI: Bressanone – Valpellice 2-3; Pergine – 3Zinnen Dolomites 2-0; Appiano – Caldaro 6-4; Aosta – Feltre 5-2; Alleghe – VARESE; Fiemme – Fassa 2-11.

CLASSIFICA: Alleghe, Aosta 9; VARESE, Caldaro 8; Feltre, Valpellice 7; Fassa, Pergine, Appiano 6; Bressanone 4; Fiemme 3; 3Zinnen Dol. 0.