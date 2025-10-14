Mesenzana: litigano, si accoltellano e finiscono all’ospedale

Due persone sono finite in ospedale – uno a Luino e uno a Varese – dopo che un diverbio tra di loro si è trasformato in un litigio più violento nel quale sono spuntati i coltelli. Il fatto è accaduto a Mesenzana, nei pressi del complesso commerciale della “Vecchia Filanda” – in via Provinciale – dove si trovano numerose attività commerciali.

I due, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, sono venuti a contatto poco dopo le 9 di questa mattina, martedì 14 ottobre. I “protagonisti” sono due uomini di 28 e di 45 anni già noti alle forze dell’ordine che, al termine dello scontro sono rimasti feriti a colpi di arma da taglio e sono stati soccorsi in codice giallo.

Sul posto sono arrivate due autolettighe – una da Cunardo e una da Luino – oltre a un’automedica. Sull’accaduto indagano i Carabinieri del comando di Luino che stanno raccogliendo testimonianze e rilievi per ricostruire il fatto e stabilire le responsabilità.