Mesenzana: litigano, si accoltellano e finiscono all’ospedale
Il fatto è avvenuto martedì mattina nella zona commerciale di via Provinciale: feriti due uomini di 28 e 45 anni già noti alle forze dell'ordine. Indagano i Carabinieri di Luino
Due persone sono finite in ospedale – uno a Luino e uno a Varese – dopo che un diverbio tra di loro si è trasformato in un litigio più violento nel quale sono spuntati i coltelli. Il fatto è accaduto a Mesenzana, nei pressi del complesso commerciale della “Vecchia Filanda” – in via Provinciale – dove si trovano numerose attività commerciali.
I due, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, sono venuti a contatto poco dopo le 9 di questa mattina, martedì 14 ottobre. I “protagonisti” sono due uomini di 28 e di 45 anni già noti alle forze dell’ordine che, al termine dello scontro sono rimasti feriti a colpi di arma da taglio e sono stati soccorsi in codice giallo.
Sul posto sono arrivate due autolettighe – una da Cunardo e una da Luino – oltre a un’automedica. Sull’accaduto indagano i Carabinieri del comando di Luino che stanno raccogliendo testimonianze e rilievi per ricostruire il fatto e stabilire le responsabilità.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.