Mesenzana: un arresto per l’accoltellamento al bar

C’è un arresto per il grave episodio avvenuto nella mattina di martedì 14 ottobre a Mesenzana: i Carabinieri di Luino, che hanno condotto le indagini fin dal principio, hanno fermato uno dei due uomini protagonisti del pesante litigio che si era concluso con entrambe i coinvolti in ospedale.

L’uomo finito in manette è il 45enne – è nato nel 1980 – e dovrà rispondere all’accusa di lesioni aggravate. Secondo le ricostruzioni infatti, è stato lui a colpire con una coltellata l’altro avventore del bar di via Provinciale dove si è consumata la zuffa. Il 28enne, ferito all’addome, era quindi stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.

L’aggressore – il tutto sarebbe nato da una disputa dovuta a un tavolo da occupare al bar – era invece stato portato al più vicino ospedale di Luino, pare per un principio di malore. Ma i Carabinieri non hanno avuto dubbi sull’accaduto e gli hanno notificato l’arresto con una accusa pesante.