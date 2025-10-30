Varese News

Econews

Non è un disboscamento: ecco perché al Parco degli Aironi di Gerenzano si tagliano le piante

Partono nei prossimi giorni gli interventi di riqualificazione ambientale nel Parco degli Aironi: saranno eliminate piante morte e invasive e sostituite con 3.000 nuove piantine

Generico 27 Oct 2025

I frequentatori abituali del Parco degli Aironi di Gerenzano nei prossimi giorni noteranno l’abbattimento di alcune piante. Niente paura: si tratta di lavori di miglioramento forestale, autorizzati e pianificati, che hanno l’obiettivo di valorizzare l’ambiente naturale del parco.

I lavori inizieranno con un intervento di taglio selettivo delle piante morte, ammalate o non autoctone, in particolare robinie, ailanti e ciliegi tardivi. Si tratta di specie che nel tempo si sono diffuse in modo invasivo o che non sono più in grado di contribuire al benessere del bosco.

Parallelamente, saranno messe a dimora circa 3.000 nuove piantine di specie autoctone, che saranno seguite e curate per i prossimi cinque anni, così da garantirne l’attecchimento e la crescita.

l progetto prevede anche azioni specifiche per la biodiversità: verranno lasciate alcune cataste di legno morto – utili per insetti e piccoli animali – e saranno creati nuclei di flora nemorale, ovvero di quell’insieme di piante, prevalentemente erbacee, che crescono nei boschi e fioriscono in primavera, approfittando della luce solare che filtra attraverso i rami ancora spogli degli alberi. In particolare, si punta alla diffusione di specie come mughetto, anemone dei boschi e pervinca.

Un’attenzione particolare è stata riservata agli alberi che ospitano cavità utilizzate da diverse specie animali. I volontari del Parco dei Mughetti hanno già provveduto a segnalarle, così da preservarle durante il taglio. Le cavità nei tronchi sono infatti fondamentali per rifugiarsi e nidificare per picchi e altri uccelli, chirotteri, ghiri e scoiattoli.

I lavori sono realizzati da Georisorse s.r.l. come intervento di compensazione per la trasformazione di un’area boscata, ai sensi della legge regionale 31/2008. Il progetto è stato validato dall’Ufficio Foreste di Regione Lombardia e non comporterà limitazioni per i visitatori: il primo lotto di interventi interesserà una zona non accessibile al pubblico.

Foto di repertorio di Артем Карасев da Pixabay

di
Pubblicato il 30 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.