Note d’Europa al Sacro Monte: un weekend di musica e bellezza

Il Sacro Monte di Varese è stato cornice di un fine settimana all’insegna della musica internazionale, con due appuntamenti che hanno conquistato il pubblico e regalato emozioni intense agli amanti della musica.

Il primo concerto, svoltosi sabato 4 ottobre alle 18, ha visto protagonista l’ensemble di ottoni delle scuole Modell- und Gesamtschule Obersberg e Konrad-Duden-Schule di Bad Hersfeld, Germania. Il tempo clemente ha permesso di esibirsi sulla terrazza panoramica, offrendo ai presenti un’esperienza suggestiva tra musica e panorama.

I giovani musicisti hanno entusiasmato il pubblico con un repertorio vario e coinvolgente, spaziando dalla musica classica per ottoni ai canti popolari, fino ad arrivare a moderni arrangiamenti di brani pop e jazz, tra cui Ich hätt’ getanzt heut Nacht, Viva la Vida, Salome e We Are the World. La loro energia e la passione per la musica d’insieme hanno reso la serata memorabile, confermando il carattere internazionale dell’ensemble, già protagonista di tournée e scambi culturali in Australia, Cina, Russia, Messico, Finlandia, Francia, Namibia e Vietnam.

La giornata successiva, domenica 5 ottobre, sempre alle 18, ha visto protagonista la musica sacra rinascimentale all’interno del Santuario. L’evento, inserito nel ciclo di concerti organizzato nei Santuari dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia per celebrare il quinto centenario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594), ha offerto un programma di altissimo valore artistico. È stata eseguita la celebre “Missa Papae Marcelli”, capolavoro della polifonia sacra rinascimentale, insieme a una selezione dalle “Lamentationes Hieremiae. Liber Tertius”.

La performance ha messo in luce la bellezza e la perfezione del contrappunto palestriniano, capace di coniugare equilibrio melodico e chiarezza del testo sacro. Protagonista dell’esecuzione è stato l’Ensemble vocale e strumentale Triacamusicale, attivo dal 1995 nella divulgazione della musica antica, sotto la direzione del maestro Mara Colombo. All’organo positivo si è esibito Federico Demarchi, mentre l’ensemble vocale, suddiviso nelle sezioni di Cantus, Altus, Tenor I e II e Bassus I e II, ha dato prova di grande coesione e raffinatezza interpretativa.