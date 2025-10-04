Nozze a Ville Ponti, Sara Bartolini e Stefano Tosi oggi sposi

Sara Bartolini e Stefano Tosi si sono sposati questa mattina, sabato 4 ottobre, alle ville Ponti di Varese.

L’elegante Villa Andrea ha ospitato la cerimonia civile con parenti, amici e colleghi. A celebrare il rito il sindaco di Varese, Davide Galimberti, che ha voluto ricordare l’amicizia con gli sposi e soprattutto l’impegno civile che caratterizza il lavoro ma anche le scelte di vita di Sara Bartolini (giornalista, ex cronista della Provincia di Varese e che da diversi anni si occupa della comunicazione di Confartigianato Varese) e Stefano Tosi (politico ed ex consigliere regionale). Alla cerimonia hanno partecipato tra gli amici degli sposi anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e l’ex deputato Daniele Marantelli.

A Sara e Stefano in questo giorno speciale gli auguri della redazione di VareseNews.