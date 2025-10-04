Varese News

Varese Laghi

Nozze a Ville Ponti, Sara Bartolini e Stefano Tosi oggi sposi

Villa Andrea ha ospitato la cerimonia civile che ha unito in matrimonio la giornalista varesina e l’ex consigliere regionale. A celebrare il rito il sindaco Davide Galimberti, davanti a parenti, amici e personalità del mondo istituzionale e politico

matrimonio sara bartolini e stefano Tosi

Sara Bartolini e Stefano Tosi si sono sposati questa mattina, sabato 4 ottobre, alle ville Ponti di Varese.

L’elegante Villa Andrea ha ospitato la cerimonia civile con parenti, amici e colleghi. A celebrare il rito il sindaco di Varese, Davide Galimberti, che ha voluto ricordare l’amicizia con gli sposi e soprattutto l’impegno civile che caratterizza il lavoro ma anche le scelte di vita di Sara Bartolini (giornalista, ex cronista della Provincia di Varese e che da diversi anni si occupa della comunicazione di Confartigianato Varese) e Stefano Tosi (politico ed ex consigliere regionale). Alla cerimonia hanno partecipato tra gli amici degli sposi anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e l’ex deputato Daniele Marantelli.
A Sara e Stefano in questo giorno speciale gli auguri della redazione di VareseNews.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.