Nozze a Ville Ponti, Sara Bartolini e Stefano Tosi oggi sposi
Villa Andrea ha ospitato la cerimonia civile che ha unito in matrimonio la giornalista varesina e l’ex consigliere regionale. A celebrare il rito il sindaco Davide Galimberti, davanti a parenti, amici e personalità del mondo istituzionale e politico
Sara Bartolini e Stefano Tosi si sono sposati questa mattina, sabato 4 ottobre, alle ville Ponti di Varese.
L’elegante Villa Andrea ha ospitato la cerimonia civile con parenti, amici e colleghi. A celebrare il rito il sindaco di Varese, Davide Galimberti, che ha voluto ricordare l’amicizia con gli sposi e soprattutto l’impegno civile che caratterizza il lavoro ma anche le scelte di vita di Sara Bartolini (giornalista, ex cronista della Provincia di Varese e che da diversi anni si occupa della comunicazione di Confartigianato Varese) e Stefano Tosi (politico ed ex consigliere regionale). Alla cerimonia hanno partecipato tra gli amici degli sposi anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e l’ex deputato Daniele Marantelli.
A Sara e Stefano in questo giorno speciale gli auguri della redazione di VareseNews.
