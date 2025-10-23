Obiettivo Comune lancia il suo “Manifesto civico per Gallarate”
La lista civica guidata da Massimo Gnocchi presenta venerdì una prima idea per la città ma propone anche un percorso di condivisione verso il 2027
Obiettivo Comune Gallarate si ritrova venerdì sera alle Scuderie Martignoni per la presentazione del suo “Manifesto civico per Gallarate”.
«Una riunione aperta a chi vuole una gestione amministrativa di Gallarate ispirata al solo interesse della città» dicono dalla civica gallaratese. Un manifesto, come prima proposta alla città ma anche un momento per aprire un dialogo con chi vuole condividere il percorso verso le elezioni del 2027 (nella foto: il gruppo alle elezioni 2021).
Si parte da sette brevi interventi della stessa civica. Ma poi si creerà un momento aperto: «Non parleremo solo noi di Ocg. Parleranno anche esterni già iscrittisi nella scaletta ed avremo un breve momento di confronto. È un punto di partenza nuovo di un lavoro iniziato da anni».
«L’ennesimo atto di coraggio e totale trasparenza non dovuto e completamente fuori dagli schemi» dice Massimo Gnocchi. «Perché noi siamo limpidi e vogliamo restarlo. I politici, anche in ambito locale sono tutti uguali? Noi siamo molto diversi, ma non a parole a fatti e la serata di domani ne è la prova provata».
