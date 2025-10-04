Openjobmetis, esordio “a fari spenti” contro la Dinamo Sassari di Bulleri

Senza il pivot titolare, con qualche nuvola sul playmaker e con la guardia che, per forza di cose, non può essere al top. Non è certo un approccio da favola quello che ha la Openjobmetis con la Serie A di basket che, per i biancorossi, scatta domenica sera (ore 20) da Sassari contro un’avversaria che sulla carta è della stessa fascia occupata dagli uomini di Kastritis. Quella cioè dell’ultimo terzo del ranking autunnale.

Il tecnico greco ha dovuto incassare l’assenza di Nate Renfro (sarebbe anche stato l’ex di turno), dolorante al polpaccio, si è mostrato tranquillo alla vigilia («lo abbiamo saputo in anticipo quindi ci siamo concentrati su quel che possiamo fare senza di lui») ma è indubbio che il buco lasciato nel settore lunghi costringa già la OJM ad adeguarsi sul piano tattico. Già, perché Olivier Nkamhoua può occupare il ruolo di “5” ma in tal caso lascerà scoperto lo slot di ala forte, dove Sassari ha il suo uomo di punta (Rashawn Thomas) e dove saranno Alviti e Assui a giostrare fuori ruolo, salvo quegli eventuali minuti con il finlandese da ala e Ladurner da centro.

Insomma, la coperta è ridotta, arriva ugualmente a coprire Varese ma lascia diversi spifferi che i biancorossi dovranno essere abili a chiudere, togliendo iniziativa e coraggio a un Banco di Sardegna a propria volta nuovo di zecca. Sulla panca sarda una delle poche conferme, quella del “vecchio amico” Massimo Bulleri, reduce da un precampionato con pochi guizzi ma pronto ad affidarsi a possibili sorprese con il realizzatore Marshall, il tiratore Beliauskas o il play Buie.

«L’esordio è sempre difficile, soprattutto per chi gioca in casa – mette le mani avanti Bulleri che condusse Varese all’insperata salvezza del 2021 – La Openjobmetis ha dovuto cambiare spesso volto a causa di infortuni e aggiustamenti, vedremo con che assetto si presenterà. Da parte nostra servirà trovare costanza e intensità».

Kastritis ha usato parole simili, stuzzicando anche l’orgoglio dei suoi giocatori ma complimentandosi per una settimana trascorsa con buoni profitti sotto l’aspetto del lavoro. Ma è chiaro che il coach greco, come tutti i tifosi, si attenda una prova di forza da parte di Stefan Moody, la maggiore incognita dei mesi estivi per le troppe partite “cileccate” (e infarcite di falli) rispetto a quelle buone, che pure ci sono state. Dall’estro del playmaker passano molte fortune dell’attacco varesino anche se prima di tutto c’è una difesa da fortificare, come è finalmente avvenuto nel secondo tempo del test con Reggio Emilia.

Il Palaserradimigni ha portato fortuna (non del tutto attesa) ai colori biancorossi negli ultimi due anni, al contrario dei precedenti in cui il palasport sardo è stato a lungo tabù per Varese. Proseguire con il trend positivo sarebbe cosa buona, anche per via di un calendario che per metà girone fa tremare i polsi a una outsider quale è la Openjobmetis e ai suoi tifosi che, comunque, garantiranno un palasport mezzo pieno – circa 2.500 tessere – già con gli abbonamenti. Un amore che non va disperso ma che, al contrario, bisognerà alimentare fin dal primo turno del nuovo anno.

