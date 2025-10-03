Varese News

Banco Sardegna Sassari – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

Decolla la Serie A 2025-26: trasferta sarda per i biancorossi di Kastritis in campo domenica 5 dalle ore 20. Segui e commenta con noi il match in #direttavn

Torna la Serie A di basket e per la Openjobmetis Varese c’è subito un impegno in trasferta. I biancorossi scendono in campo domenica 5 ottobre alle ore 20 al PalaSerradimigni di Sassari contro il Banco di Sardegna. VareseNews racconta l’evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile dal venerdì pomeriggio; poi domenica dalle 19 circa la cronaca minuto per minuto.
Il live è offerto da Finazzi SerramentiConfident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.

03 Ottobre 2025
