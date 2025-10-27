Pagelle Pro Patria, Rovida ancora mostruoso, Mastroianni sciupa

ROVIDA 7: sempre più una garanzia. Nel secondo tempo salva su Orlandi e sul gran tiro di Gobbi: il punto guadagnato dai tigrotti porta ancora una volta la sua firma.

REGGIORI 5: nel finale commette un errore gravissimo, facendosi soffiare il pallone al limite dell’area da un avversario che poi serve Gobbi. Solo il solito Rovida evita il gol del vantaggio ospite.



MASI 6: fino all’infortunio guida la difesa con esperienza e personalità.

(Galantucci s.v.)



MOTOLESE 6: partita solida per l’ex Bologna, con diverse chiusure puntuali e interventi decisi.



DIMARCO 5,5: prova difensiva con alcune buone chiusure, ma in avanti non riesce mai a rendersi pericoloso. Spreca molti palloni con cross e passaggi totalmente sbagliati.



CITTERIO 6: ancora una volta adattato a esterno destro per sopperire all’assenza di Giudici. Nonostante qualche errore, fornisce ottimi spunti in avanti come i due passaggi filtranti a Mastroianni, non sfruttati.

(Travaglini s.v.)

BAGATTI 5,5: prestazione opaca dell’ex Alcione, che fatica a lasciare il segno.

SCHIAVONE 5,5: non riesce a dare i giusti ritmi alla manovra.

(Auci 6: entra e offre un contributo prezioso soprattutto in fase di copertura).

FERRI 6: buona prova del capitano, attento in difesa e vicino al gol nel recupero con un tiro preciso, uscito di poco.

UDOH 5,5: gara di grande impegno e lotta, ma non riesce mai a impensierire la retroguardia avversaria.

(Renelus s.v.)

MASTROIANNI 5: non il solito Mastroianni delle prime giornate. Sciupa una grande occasione solo davanti a Sonzogni.

ALL GRECO 5,5: dopo la prova convincente di Verona, la squadra non riesce a dare continuità. I cambi nella ripresa non imprimono la scossa necessaria per cercare la vittoria.