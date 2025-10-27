Pagelle Pro Patria, Rovida ancora mostruoso, Mastroianni sciupa
A centrocampo si salva solo Ferri, Reggiori fa un errore da matita rossa, Udoh lotta ma non graffia.
ROVIDA 7: sempre più una garanzia. Nel secondo tempo salva su Orlandi e sul gran tiro di Gobbi: il punto guadagnato dai tigrotti porta ancora una volta la sua firma.
REGGIORI 5: nel finale commette un errore gravissimo, facendosi soffiare il pallone al limite dell’area da un avversario che poi serve Gobbi. Solo il solito Rovida evita il gol del vantaggio ospite.
MASI 6: fino all’infortunio guida la difesa con esperienza e personalità.
(Galantucci s.v.)
MOTOLESE 6: partita solida per l’ex Bologna, con diverse chiusure puntuali e interventi decisi.
DIMARCO 5,5: prova difensiva con alcune buone chiusure, ma in avanti non riesce mai a rendersi pericoloso. Spreca molti palloni con cross e passaggi totalmente sbagliati.
CITTERIO 6: ancora una volta adattato a esterno destro per sopperire all’assenza di Giudici. Nonostante qualche errore, fornisce ottimi spunti in avanti come i due passaggi filtranti a Mastroianni, non sfruttati.
(Travaglini s.v.)
BAGATTI 5,5: prestazione opaca dell’ex Alcione, che fatica a lasciare il segno.
SCHIAVONE 5,5: non riesce a dare i giusti ritmi alla manovra.
(Auci 6: entra e offre un contributo prezioso soprattutto in fase di copertura).
FERRI 6: buona prova del capitano, attento in difesa e vicino al gol nel recupero con un tiro preciso, uscito di poco.
UDOH 5,5: gara di grande impegno e lotta, ma non riesce mai a impensierire la retroguardia avversaria.
(Renelus s.v.)
MASTROIANNI 5: non il solito Mastroianni delle prime giornate. Sciupa una grande occasione solo davanti a Sonzogni.
ALL GRECO 5,5: dopo la prova convincente di Verona, la squadra non riesce a dare continuità. I cambi nella ripresa non imprimono la scossa necessaria per cercare la vittoria.
Greco insoddisfatto: “Prova non molto bella, volevamo regalare una gioia ai tifosi”
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.