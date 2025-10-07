Parco Molina a Varese, niente area cani: l’Amministrazione conferma il “no”

Niente area cani al parco Molina: a dire il definitivo “no” è stato il sindaco in persona, intervenuto a margine dell’assemblea Pubblica del Quartiere Belforte che si è tenuta qualche giorno fa, dove il tema dell’“Area Cani” all’interno del Parco Molina è stato al centro del dibattito.

La questione era stata sollevata da una petizione lanciata da una residente su Change.org che ha avuto un ottimo successo, ma che non era affatto condivisa da altri residenti della zona, del tutto contrari alla proposta, che hanno proposto un’assemblea pubblica del consiglio di quartiere 7.

Ed è stato all’inizio ufficiale della seduta che il sindaco Davide Galimberti ha fatto una breve visita, fermandosi a parlare con alcuni residenti. Alla domanda sull’eventuale realizzazione dell’area cani, la risposta è stata netta: “Assolutamente no”.

Le motivazioni dell’Amministrazione sono state chiare: mancano le risorse economiche, il parco non è strutturalmente idoneo e i vincoli tecnici e normativi, dovuti alla posizione centrale, rendono l’intervento impraticabile.

Nel corso della riunione poi, i referenti del quartiere — dopo un confronto diretto con gli assessori competenti, avvenuto nei giorni precedenti — hanno ribadito che il Parco Molina non è adatto a ospitare un’area cani. Tra gli ostacoli principali: dimensioni troppo ridotte, assenza di acqua e ombreggiatura naturale, eccessiva vicinanza alle abitazioni e collocazione in pieno centro urbano.

Sono state valutate anche alcune alternative: l’area verde presso il Castello di Belforte è stata scartata per la possibile presenza di reperti archeologici, mentre l’area dell’ex Macello rimane teoricamente idonea, anche se i tempi di realizzazione potrebbero essere lunghi. L’Amministrazione si è comunque impegnata a individuare altre zone più adatte, escludendo definitivamente il Parco Molina.

All’assemblea, l’assenza più evidente è stata quella della promotrice della petizione per l’area cani o suoi delegati: non è stato possibile perciò confrontare le esigenze. Per questo i referenti del quartiere hanno sottolineato l’importanza del dialogo con la comunità, soprattutto prima di avviare iniziative pubbliche come una raccolta firme. Il gruppo dei residenti presenti ha infine espresso la volontà di continuare a vigilare con senso civico sulla questione, pur considerandola — almeno per ora — chiusa.