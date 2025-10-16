Varese News

Pedone investito in via Montello a Buguggiate: 72enne in ospedale

L'incidente è avvenuto intorno alle 8. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della SOS di Azzate, allertata in codice giallo

Un uomo di 72 anni è stato investito questa mattina, giovedì 16 ottobre, a Buguggiate, in via Montello. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della SOS di Azzate, allertata in codice giallo. L’uomo è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale: le sue condizioni sono serie ma non critiche.

L’allarme è stato lanciato dalla centrale operativa Soreu Laghi e ha visto l’intervento anche dei Carabinieri della compagnia di Varese per i rilievi del caso.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti temporanei per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine.

 

Pubblicato il 16 Ottobre 2025
