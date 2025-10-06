Investimento in viale Trentino a Busto, due feriti e lunghe code

Il 118 è intervenendo a Busto Arsizio per un investimento in viale Trentino, all’incrocio con via Vespri Siciliani e via Togliatti.

Sono due le persone coinvolte, una 68enne e un 75enne: hanno riportato ferite ma non sono in pericolo di vita.

Si segnalano lunghe code. Attivata anche la Polizia Locale (foto d’archivio).

Nella stessa giornata si segnalano due incidenti a ciclisti, uno nel primo pomeriggio in via Bellini e uno a metà pomeriggio a Sant’Edoardo.