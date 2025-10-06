Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Investimento in viale Trentino a Busto, due feriti e lunghe code

L'incidente in una giornata che aveva già visto feriti due ciclisti in due diversi episodi

polizia locale busto arsizio

Il 118 è intervenendo a Busto Arsizio per un investimento in viale Trentino, all’incrocio con via Vespri Siciliani e via Togliatti.

Sono due le persone coinvolte, una 68enne e un 75enne: hanno riportato ferite ma non sono in pericolo di vita.

Si segnalano lunghe code. Attivata anche la Polizia Locale (foto d’archivio).

Nella stessa giornata si segnalano due incidenti a ciclisti, uno nel primo pomeriggio in via Bellini e uno a metà pomeriggio a Sant’Edoardo.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.