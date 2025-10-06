Donna investita in bici a Busto, 65enne in ospedale

Donna investita in bici a Busto Arsizio: l’incidente è avvenuto poco prima delle 14 in via Bellini, dal lato verso Corso Italia.

L’urto è stato violento, sul posto sono arrivati in sirena gli agenti della Polizia Locale, un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate: la donna investita, 65enne, è stata poi valutata “in codice giallo”, vale a dire con ferite serie ma non in immediato pericolo di vita.

La ciclista ferita è stata poi trasferita in ospedale a Legnano.