Violento scontro a Sant’Edoardo, ciclista 72enne ferito a Busto

Un uomo di 72 anni è stato investito nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 ottobre, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta in via Milazzo, a Busto Arsizio.

L’allarme è scattato alle 16.40 e ha richiesto l’intervento urgente dei soccorsi (foto d’archivio) all’incrocio tra via Milazzo e via Contardo Ferrini, quartiere Sant’Edoardo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Busto Arsizio, insieme a due mezzi di soccorso sanitario, un’automedica e un’ambulanza della Cri Busto: l’anziano è stato portato in ospedale in “codice giallo”, ferito ma non in immediato pericolo di vita.

Rallentamenti alla viabilità su via Milazzo e via Ferrini.

È il secondo episodio che coinvolge un ciclista nella giornata di lunedì 6 ottobre: una donna di 65 anni è rimasta ferita in uno scontro a metà giornata in via Bellini.