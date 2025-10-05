Perani domina e bissa il successo al Trofeo Città di Somma Lombardo
Il corridore dell’Unione Ciclistica Trevigiani attacca nel finale e trionfa con 20 secondi di vantaggio. Sul podio anche Manenti e Fabbri
Riccardo Perani, portacolori dell’Unione Ciclistica Trevigiani, ha vintola 68ª edizione del Trofeo Città di Somma Lombardo-memoria Giovanni Oldrini, confermando il titolo conquistato lo scorso anno e imponendosi come uno dei talenti più brillanti della categoria under 23.
Sull’ultimo tratto di Corso Europa, Perani ha fatto la differenza con un’azione solitaria che gli ha permesso di presentarsi sul traguardo con 20 secondi di vantaggio sul gruppo inseguitore.
Alle sue spalle, la volata per il secondo posto ha premiato Mark Manenti della Hopplà’, mentre a completare il podio è stato Riccardo Fabbri, compagno di squadra del vincitore.
La corsa, storica nel panorama dilettantistico italiano, ha visto ancora una volta una grande partecipazione di pubblico e un’organizzazione impeccabile. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, con una menzione speciale per l’Associazione Nazionale Carabinieri, preziosa nel garantire sicurezza e supporto lungo il percorso.
