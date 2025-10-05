Varese News

Gallarate/Malpensa

Perani domina e bissa il successo al Trofeo Città di Somma Lombardo

Il corridore dell’Unione Ciclistica Trevigiani attacca nel finale e trionfa con 20 secondi di vantaggio. Sul podio anche Manenti e Fabbri

Ciclismo varie

Riccardo Perani, portacolori dell’Unione Ciclistica Trevigiani, ha vintola 68ª edizione del Trofeo Città di Somma Lombardo-memoria Giovanni Oldrini, confermando il titolo conquistato lo scorso anno e imponendosi come uno dei talenti più brillanti della categoria under 23.
Sull’ultimo tratto di Corso Europa, Perani ha fatto la differenza con un’azione solitaria che gli ha permesso di presentarsi sul traguardo con 20 secondi di vantaggio sul gruppo inseguitore.

Ciclismo varie
la squadra di Perani

Alle sue spalle, la volata per il secondo posto ha premiato Mark Manenti della Hopplà’, mentre a completare il podio è stato Riccardo Fabbri, compagno di squadra del vincitore.
La corsa, storica nel panorama dilettantistico italiano, ha visto ancora una volta una grande partecipazione di pubblico e un’organizzazione impeccabile. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, con una menzione speciale per l’Associazione Nazionale Carabinieri, preziosa nel garantire sicurezza e supporto lungo il percorso.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.