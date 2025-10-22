Più sicurezza con la nuova segnaletica sulle strade di Ceriano Laghetto

Prendono il via a Ceriano Laghetto gli interventi di rifacimento e aggiornamento della segnaletica stradale in diverse vie del territorio comunale. I lavori interesseranno in particolare via Adamello, via Mazzini e via Santa Caterina, via Piave, via Laghetto e via Campaccio.

Gli interventi prevedono il ripristino della segnaletica orizzontale ormai usurata dal tempo e la realizzazione di nuove linee di separazione delle corsie e frecce direzionali, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la chiarezza della circolazione veicolare.

Una delle modifiche più rilevanti riguarderà l’incrocio tra via Mazzini e via Santa Caterina, dove la zebratura e gli stalli di sosta saranno spostati più avanti, così da migliorare la visibilità e rendere più sicura l’immissione su via Mazzini.

«Si tratta di un intervento di manutenzione diffusa, ma con effetti molto concreti – spiega il sindaco Massimiliano Armando Occa – In particolare, la modifica all’incrocio tra via Mazzini e via Santa Caterina consentirà una migliore visuale e manovrabilità per chi si immette sulla via principale. Continuiamo a lavorare per rendere le nostre strade più sicure e ordinate, con interventi mirati e programmati nel tempo».

I lavori saranno eseguiti condizioni meteo permettendo, poiché per la corretta posa della segnaletica orizzontale è necessario che il manto stradale sia completamente asciutto e potranno comportare brevi limitazioni temporanee alla circolazione nelle vie interessate. (immagine di repertorio)