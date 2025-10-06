Varese News

Gallarate/Malpensa

Prevenzione e formazione a Carnago con le iniziative di Sos del Seprio

Lunedì 13 ottobre l'incontro "Donne e Prevenzione". Martedì 21 ottobre la serata di presentazione del nuovo Corso Soccorritori, un'opportunità gratuita per chi desidera "donare felicità agli altri"

sos del seprio

Il mese di ottobre 2025 vedrà l’associazione SOS del Seprio in prima linea a Carnago con due iniziative fondamentali che uniscono la prevenzione sanitaria alla formazione civica e assistenziale. L’obiettivo è duplice: sensibilizzare la cittadinanza su temi vitali e reclutare nuove forze per l’attività di soccorso.

Un Faro sull’Ottobre in Rosa: L’Importanza della Prevenzione

Nell’ambito di  “Ottobre in Rosa 2025”, l’associazione, in collaborazione con C.A.O.S. (Centro Ascolto Operate al Seno) e con il patrocinio del Comune di Carnago , propone un incontro:  “Donne & Prevenzione”. L’appuntamento è per lunedì 13 ottobre alle ore 18:30 presso la BICA (Biblioteca Comunale) di Carnago.

L’evento si configura come un incontro interattivo aperto a tutti, che vedrà la partecipazione di eccellenze mediche dell’ASST Valle Olona: la  Dr.ssa Paola Ceriani, Direttore Breast Unit , la Dr.ssa Elisabetta Scorbatti, Ginecologa , e la  Dr.ssa Maria Marconi, Psiconcologa. A portare la testimonianza diretta delle pazienti oncologiche sarà Adele Patrini, Presidente dell’Associazione CAOS. L’incontro si concluderà con un momento conviviale, un aperitivo per i partecipanti.

Aprire le Porte al Volontariato: Il Nuovo Corso Soccorritori

L’impegno di SOS del Seprio prosegue con il lancio di un nuovo Corso Soccorritori, un’opportunità gratuita per chi desidera “donare felicità agli altri”. La serata di presentazione è fissata per martedì 21 ottobre 2025 alle ore 20:45 presso la sede di Carnago, in Via Cantaluppi 3.

Il corso è accessibile a tutti i maggiorenni e si articola in due step formativi: iprimo modulo, della durata di 46 ore , abilita a diventare addetto al trasporto sanitario. Il secondo modulo, che si estende per 78 ore , permette di ottenere la qualifica di soccorritore 118 a tutti gli effetti, rendendo possibile l’operatività sulle ambulanze di emergenza-urgenza.

Per informazioni sul corso, è possibile contattare l’associazione al numero 0331 987672 o via email a formazione@sosdeseprio.it

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.