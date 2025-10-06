Prevenzione e formazione a Carnago con le iniziative di Sos del Seprio

Il mese di ottobre 2025 vedrà l’associazione SOS del Seprio in prima linea a Carnago con due iniziative fondamentali che uniscono la prevenzione sanitaria alla formazione civica e assistenziale. L’obiettivo è duplice: sensibilizzare la cittadinanza su temi vitali e reclutare nuove forze per l’attività di soccorso.

Un Faro sull’Ottobre in Rosa: L’Importanza della Prevenzione

Nell’ambito di “Ottobre in Rosa 2025”, l’associazione, in collaborazione con C.A.O.S. (Centro Ascolto Operate al Seno) e con il patrocinio del Comune di Carnago , propone un incontro: “Donne & Prevenzione”. L’appuntamento è per lunedì 13 ottobre alle ore 18:30 presso la BICA (Biblioteca Comunale) di Carnago.

L’evento si configura come un incontro interattivo aperto a tutti, che vedrà la partecipazione di eccellenze mediche dell’ASST Valle Olona: la Dr.ssa Paola Ceriani, Direttore Breast Unit , la Dr.ssa Elisabetta Scorbatti, Ginecologa , e la Dr.ssa Maria Marconi, Psiconcologa. A portare la testimonianza diretta delle pazienti oncologiche sarà Adele Patrini, Presidente dell’Associazione CAOS. L’incontro si concluderà con un momento conviviale, un aperitivo per i partecipanti.

Aprire le Porte al Volontariato: Il Nuovo Corso Soccorritori

L’impegno di SOS del Seprio prosegue con il lancio di un nuovo Corso Soccorritori, un’opportunità gratuita per chi desidera “donare felicità agli altri”. La serata di presentazione è fissata per martedì 21 ottobre 2025 alle ore 20:45 presso la sede di Carnago, in Via Cantaluppi 3.

Il corso è accessibile a tutti i maggiorenni e si articola in due step formativi: il primo modulo, della durata di 46 ore , abilita a diventare addetto al trasporto sanitario. Il secondo modulo, che si estende per 78 ore , permette di ottenere la qualifica di soccorritore 118 a tutti gli effetti, rendendo possibile l’operatività sulle ambulanze di emergenza-urgenza.

Per informazioni sul corso, è possibile contattare l’associazione al numero 0331 987672 o via email a formazione@sosdeseprio.it