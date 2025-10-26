Pro Patria – Ospitaletto, la partita in diretta
La Pro Patria torna allo "Speroni" con l'obiettivo di bissare il successo di settimana scorsa a Verona. Si gioca domenica 26 dalle 17,30, seguite e commentate con noi la gara in #direttavn
Dopo aver vinto per la prima volta quest’anno a Verona, la Pro Patria cerca il bis nel match casalingo di domenica 26 dalle 17,30 contro l’Ospitaletto in un incontro alla portata dei Tigrotti. Seguite in diretta dal liveblog di VareseNews il racconto testuale del match, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner ↓.In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).
