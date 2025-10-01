Prof. Matteo Bassetti Ospite a Ispra per la Presentazione del Libro “Essere Medico”
Un’opportunità per scoprire la professione del medico attraverso le parole di un esperto infettivologo
Venerdì 3 ottobre, alle ore 19:00, la Sala Serra del Comune di Ispra (via Milite Ignoto 31) ospiterà la presentazione del libro “Essere Medico” del Professor Matteo Bassetti, uno dei massimi esperti italiani in malattie infettive. L’evento, ad ingresso libero, sarà introdotto e moderato dal giornalista Andrea Della Bella.
Il Professor Bassetti, Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova e Professore Ordinario di Malattie Infettive all’Università di Genova, parlerà della sua esperienza e della sua visione sulla professione medica, soprattutto in un periodo segnato dalla pandemia e dai continui sviluppi nel campo della medicina infettiva.
La serata, organizzata con la collaborazione dell’Associazione Culturale “Amici di Mario Berrino” e dell’associazione “Concretamente”, offrirà ai partecipanti un’occasione unica per riflettere sul ruolo del medico, le sue sfide e il suo impegno quotidiano, raccontato dal punto di vista di un professionista di grande esperienza.
Al termine dell’incontro, sarà possibile acquistare una copia del libro “Essere Medico”, che il Professor Bassetti autograferà per i presenti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.