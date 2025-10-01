Prof. Matteo Bassetti Ospite a Ispra per la Presentazione del Libro “Essere Medico”

Venerdì 3 ottobre, alle ore 19:00, la Sala Serra del Comune di Ispra (via Milite Ignoto 31) ospiterà la presentazione del libro “Essere Medico” del Professor Matteo Bassetti, uno dei massimi esperti italiani in malattie infettive. L’evento, ad ingresso libero, sarà introdotto e moderato dal giornalista Andrea Della Bella.

Il Professor Bassetti, Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova e Professore Ordinario di Malattie Infettive all’Università di Genova, parlerà della sua esperienza e della sua visione sulla professione medica, soprattutto in un periodo segnato dalla pandemia e dai continui sviluppi nel campo della medicina infettiva.

La serata, organizzata con la collaborazione dell’Associazione Culturale “Amici di Mario Berrino” e dell’associazione “Concretamente”, offrirà ai partecipanti un’occasione unica per riflettere sul ruolo del medico, le sue sfide e il suo impegno quotidiano, raccontato dal punto di vista di un professionista di grande esperienza.

Al termine dell’incontro, sarà possibile acquistare una copia del libro “Essere Medico”, che il Professor Bassetti autograferà per i presenti.