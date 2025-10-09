Progetto Concittadino rilancia a Varese le primarie per il centrosinistra

In vista delle elezioni amministrative della primavera del 2027, la lista civica Progetto Concittadino rilancia l’ipotesi delle primarie per il centrosinistra varesino.

«Riteniamo che tale modalità rappresenti non solo un’opportunità di confronto aperto e trasparente, ma anche un momento fondamentale per rafforzare il legame tra le forze politiche e la cittadinanza e per favorire la partecipazione attiva» spiega la nota della lista di maggioranza.

Il riferimento è alle primarie del 2016, che secondo Progetto Concittadino «Sono state fondamentali per la vittoria del centrosinistra, poiché hanno alimentato risorse, coinvolgimento ed entusiasmi decisivi. Ripartire da quel metodo significa riconoscere il valore della pluralità e della mobilitazione dal basso».

Per questo, il movimento si propone come promotore di un primo incontro tra tutte le forze di centrosinistra attualmente presenti in Consiglio Comunale: «Crediamo che questo rappresenti un primo passaggio di verifica delle volontà e delle rispettive posizioni, necessario per avviare un percorso con regole e modalità condivise e inclusive».

L’iniziativa vuole rappresentare un momento di verifica delle volontà e delle posizioni, necessario per avviare un percorso con regole condivise. «Crediamo che questo incontro, che auspichiamo possa tenersi già nelle prossime settimane, debba essere un’occasione di ascolto reciproco e di apertura verso una visione comune per il futuro della città – conclude la nota di Progetto Concittadino – L’obiettivo è partire dal lavoro di questi dieci anni per essere in grado di interpretare nuovamente le aspettative e i desideri di cambiamento della maggioranza dei nostri cittadini».