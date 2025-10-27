Radio Materia tra palco e realtà. Valentina Maselli e Giovanni Boschini ospiti delle dirette di lunedì
Il presidente di Arcigay Varese sarà il protagonista di Soci All Time alle 16,30 mentre la direttrice artistica e regista teatrale di Altre Tracce sarà con noi a Chi l'avrebbe mai detto
Giovanni Boschini e Arcigay Varese alle 16,30, Valentina Maselli e l’amore profondo per il teatro alle 18. Il menù del lunedì con le dirette pomeridiane di Radio Materia è dedicato ai diritti e al teatro.
Soci All Time alle 16,30
Il presidente di Arcigay Varese Giovanni Boschini sarà il protagonista della trasmissione dedicata alle associazioni del territorio realizzata in collaborazione con CSV Insubria. Dal Gay Pride alle battaglie quotidiane per l’affermazione dei diritti Lgbtq+ in un territorio come quello del Varesotto che sta cambiando.
Chi l’avrebbe mai detto alle 18,00
La nostra Adelia Brigo intervisterà Valentina Maselli che lavora in teatro come attrice, regista e insegnante di recitazione. È direttrice artistica della compagnia teatrale Altre Tracce, che si muove su tutto il territorio nazionale. Gli ultimi anni l’hanno vista sempre meno in scena e sempre più dedita alla regia che si è rivelata la sua vera passione. “Dei miei spettacoli curo sempre anche la drammaturgia. L’attitudine alla scrittura scenica si è anche declinata dal 2021 in quella per gli albi illustrati. Ad oggi sono stati pubblicati per Lavieri Edizioni, Sabir e Sassi 9 titoli. L’ultimo, scritto per Sabir, dal titolo Domani, è uscito da un paio di settimane”, racconta.
