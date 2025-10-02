Varese News

Riapre la strada del lago tra Brusimpiano e Porto Ceresio

La strada nel pomeriggio è stata riaperta solo per gli autobus, in serata transito consentito a tutti

Frana Brusimpiano

Il Comune di Brusimpiano avvisa che questa sera – giovedì 2 ottobre – la strada provinciale del lago tra Porto Ceresio e Brusimpiano sarà riaperta a senso unico alternato con semaforo.

La strada nel pomeriggio è stata riaperta solo per gli autobus, in serata transito consentito a tutti.

Riapertura strada Brusimpiano – Porto Ceresio: nuovi orari di transito e sgombero del materiale franato

Pubblicato il 02 Ottobre 2025
