Riapre la strada del lago tra Brusimpiano e Porto Ceresio
Il Comune di Brusimpiano avvisa che questa sera – giovedì 2 ottobre – la strada provinciale del lago tra Porto Ceresio e Brusimpiano sarà riaperta a senso unico alternato con semaforo.
La strada nel pomeriggio è stata riaperta solo per gli autobus, in serata transito consentito a tutti.
Riapertura strada Brusimpiano – Porto Ceresio: nuovi orari di transito e sgombero del materiale franato
