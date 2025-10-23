Ritrova il portafoglio perduto a Varese e ringrazia chi l’ha ritrovato: «Custodiva qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto ridarmi»
Questa mattina, mentre si recava a sporgere denuncia di smarrimento, la donna ha scoperto che una signora aveva già consegnato alla Questura quanto aveva smarrito, restituendo così non solo un oggetto, ma un frammento prezioso di memoria e affetto
I soldi, spesso, sono il meno. Le scocciature vere arrivano coi documenti, le carte di credito e compagnia bella. Ma esiste qualcosa di inestimabile che una sparito fa perdere qualcosa di intimo: disperata, una signora di Varese è stata alle prese con un enorme turbamento emotivo risoltosi nel migliore dei modi.
Merito di un gesto di grande umanità che ha riportato il sorriso a una signora di Varese che ieri aveva smarrito il proprio portafoglio nella zona della Questura. Oltre ai documenti e agli effetti personali, ciò che la rendeva davvero disperata era una fotografia di un ex compagno di classe scomparso 25 anni fa, un ricordo dal profondo valore affettivo che nessun denaro avrebbe potuto sostituire.
Questa mattina, mentre si recava a sporgere denuncia di smarrimento, ha scoperto che una donna lo aveva già consegnato alla Questura, restituendo così non solo un oggetto, ma un frammento prezioso di memoria e affetto.
Attraverso queste righe, la proprietaria desidera ringraziare di cuore la persona che ha compiuto questo gesto di altruismo e sensibilità, dimostrando che anche nei piccoli episodi quotidiani può manifestarsi una grande generosità.
«Ho ritrovato qualcosa di molto più importante di soldi e documenti – ha commentato commossa – qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto ridarmi».
