Varese News

Varese Laghi

Scontro tra due auto sulla statale a Valganna, una donna in ospedale

L'incidente si è verificato nella serata di venerdì. La donna di 59 anni è stata portata all'Ospedale di Circolo di Varese per le cure necessarie

ambulanza generica notte sos malnate

Incidente tra due auto a Valganna la sera di venerdì 31 ottobre. I due veicoli si sono scontrati intorno alle 19:00 lungo la Statale 223.

Ad averne la peggio è stata una donna di 59 anni, che ha riportato delle ferite, ma non risulta essere in pericolo di vita. La donna è stata trasportata all’Ospedale di Circolo di Varese in ambulanza in codice giallo per le cure necessarie.

Per assicurarsi che le operazioni di soccorso si risolvessero in sicurezza, sul luogo dello scontro sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Luino.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 31 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.