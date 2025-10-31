Scontro tra due auto sulla statale a Valganna, una donna in ospedale
L'incidente si è verificato nella serata di venerdì. La donna di 59 anni è stata portata all'Ospedale di Circolo di Varese per le cure necessarie
Incidente tra due auto a Valganna la sera di venerdì 31 ottobre. I due veicoli si sono scontrati intorno alle 19:00 lungo la Statale 223.
Ad averne la peggio è stata una donna di 59 anni, che ha riportato delle ferite, ma non risulta essere in pericolo di vita. La donna è stata trasportata all’Ospedale di Circolo di Varese in ambulanza in codice giallo per le cure necessarie.
Per assicurarsi che le operazioni di soccorso si risolvessero in sicurezza, sul luogo dello scontro sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Luino.
