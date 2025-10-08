Senologia al Centro torna a Busto, con la prevenzione in piazza San Giovanni

Senologia al centro torna in piazza San Giovanni a Busto Arsizio, dove tutto è iniziato. Ancora una volta la parola d’ordine sarà prevenzione, così come lo è stata il 14 ottobre 2022, quando la clinica bianca e rosa ha fatto il suo debutto in una piazza.

Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, nel cuore di Ottobre Rosa 2025, il centro mobile sarà di nuovo protagonista con tre giornate interamente dedicate alla salute delle donne, con visite gratuite su prenotazione. Sabato, alle 12, è previsto il simbolico taglio del nastro: un’occasione utile anche per chiedere ed ottenere informazioni in tema di prevenzione, non solo dei tumori al seno.

In soli tre anni e mezzo di attività nelle piazze, Senologia al Centro ha già erogato oltre 5.000 prestazioni gratuite. A Busto Arsizio, nelle tre edizioni precedenti, le prestazioni sono state 831, suddivise in 381 visite senologiche, 159 mammografie e 291 ecografie mammarie. Dati che confermano la centralità del progetto come punto di riferimento concreto per la prevenzione del tumore al seno.

La tappa bustese come sempre si rivolge in particolare alle donne fino ai 45 anni e oltre i 74 anni che non rientrano nei programmi di screening regionale, offrendo loro un’opportunità unica di controllo gratuito. A bordo della clinica sarà possibile effettuare visite senologiche con ecografia e, se necessario, mammografia con tomosintesi. A fianco delle prestazioni diagnostiche, il progetto propone anche momenti di sensibilizzazione.

Le tre giornate si inseriscono nel calendario di Ottobre Rosa 2025, mese internazionale di sensibilizzazione dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa è a cura di ASST Valle Olona, realizzata in collaborazione con le associazioni di volontariato C.A.O.S. Odv (Centro Ascolto Operate al Seno), L.I.L.T sezione di Varese e Saronno Point.

Senologia al Centro è un progetto promosso dal Gruppo Gnodi, nato da un’idea del fondatore Ivan Gnodi. La missione è portare la prevenzione senologica fuori dagli ospedali e dai centri specialistici, direttamente nelle piazze, nelle aziende e nelle comunità locali.

L’unità mobile, un vero e proprio ambulatorio su ruote di circa 15 metri quadrati, è dotata di ecografo e mammografo di ultima generazione con refertazione immediata, garantendo prestazioni di qualità in un ambiente accogliente.

La presenza della clinica mobile a Busto Arsizio è resa possibile grazie al contributo esclusivo di Allianz Bank – Centro di Consulenza Finanziaria di Busto Arsizio, impagabile sostenitore dal primo giorno del progetto, che ha scelto di affiancare concretamente Senologia al centro nel suo impegno per la salute delle donne. Un sostegno che testimonia quanto la sinergia tra istituzioni, imprese e associazioni possa tradursi in un beneficio concreto per la comunità.

Come prenotare la visita senologica

Per accedere alle visite gratuite è obbligatoria la prenotazione telefonica al numero 380 8644677, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:00