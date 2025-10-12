“Siete persone eccezionali”, il ciclista ferito durante la Tre valli Varesine ringrazia i soccorritori di Varese e Como

Pubblichiamo con piacere la lettera che ci ha inviato uno dei ciclisti che erano caduti a Sangiano nel corso della Gran Fondo della Tre Valli Varesine.

Sono il ciclista 62 enne trasportato in codice rosso all’ospedale di Como. Per tramite vostro vorrei ringraziare chi domenica mi ha soccorso. Ho subito due fratture al bacino, alla scapola, alla clavicola, alla prima costola e uno pneumotorace. Attualmente sono ancora ospedalizzato ma da ieri trasferìto a Torino vicino a casa.

Il post caduta è stato particolarmente complesso fra momenti di lucidità e perdita dei sensi; questo se da un lato non mi ha permesso di rendermi conto lucidamente di cosa stava succedendo intorno a me, dall’altro mi ha invece fatto sentire un calore, un affetto, una tenacia nel farmi soffrire il meno possibile , una umanità mai provata prima.

Queste persone salvano la vita agli altri non solo per quello che fanno con professionalità impareggiabile, ma in particolar modo per quello che riescono a trasmettere a chi ha bisogno in quel momento.

Quanto sopra vale anche i medici del Pronto soccorso di Como, che in pochi minuti mi hanno effettuato tutto quello che, anche se doloroso, mi permette di scrivervi oggi.

Un ringraziamento, per quanto sentito e di cuore, non potrà mai eguagliare quello che avete fatto per me siete delle persone eccezionali, siete dei salvatori di vite.

(immagine di repertorio)