Taglio del nastro per la “Scuolina” di Inarzo
Cerimonia di inaugurazione per la nuova scuola dell'infanzia e del micronido in via Patrioti. Alla cerimonia presenti il sindaco Montati, il consigliere regionale Monti, la responsabile didattica Cavasin e don Walter per la benedizione
Con una partecipazione numerosa di famiglie e amministratori locali, Inarzo ha inaugurato la nuova sede de La Scuolina – l’ex scuola elementare riconvertita in scuola dell’infanzia e micronido – in via Patrioti 28, realizzata con il contributo di Regione Lombardia e del Comune di Inarzo nell’ambito del Piano Lombardia.
Il sindaco Fabrizio Montonati ha aperto la cerimonia, seguito dagli interventi del consigliere regionale Emanuele Monti e della responsabile didattica Sara Cavasin.
Dopo la benedizione di don Walter, il taglio del nastro e un rinfresco, i partecipanti hanno potuto visitare gli spazi rinnovati.
