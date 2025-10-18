Taglio del nastro per la “Scuolina” di Inarzo

Con una partecipazione numerosa di famiglie e amministratori locali, Inarzo ha inaugurato la nuova sede de La Scuolina – l’ex scuola elementare riconvertita in scuola dell’infanzia e micronido – in via Patrioti 28, realizzata con il contributo di Regione Lombardia e del Comune di Inarzo nell’ambito del Piano Lombardia.

Il sindaco Fabrizio Montonati ha aperto la cerimonia, seguito dagli interventi del consigliere regionale Emanuele Monti e della responsabile didattica Sara Cavasin.

Dopo la benedizione di don Walter, il taglio del nastro e un rinfresco, i partecipanti hanno potuto visitare gli spazi rinnovati.