Maestre di Inarzo nuovamente in Danimarca: il progetto Oltre i confini fa notizia

Da oggi e per tre giorni, due maestre della scuola dell’infanzia e nido Ugo Bassi di Inarzo (Sara e Arianna), saranno in Danimarca per un nuovo scambio di pratiche educative outdoor all’interno del progetto Oic, Oltre i confini.

L’esperienza, nata nel 2021 con una prima visita di maestri ed educatori danesi ospitati dalla “scuolina” per osservare e prendere parte ad attività ispirate all’approccio reggiano “Reggio children approach” prosegue con ottimi risultati e grande attenzione.

Da ultimo la pubblicazione di un ampio articolo sul numero di aprile – ancora in edicola – della rivista Bambini, autorevole voce dedicata alla prima infanzia 0-6 anni, di cui è direttrice scientifica Monica Guerra, docente di Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione ‘Riccardo Massa’ dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dove coordina il Corso di Laurea in Scienze dell’educazione.

L’articolo è scritto dalla ricercatrice della Bicocca Valentina Buffon, che a inizio carriera ha lavorato proprio alla scuola dell’Infanzia Ugo Bassi. “Siamo rimaste in contatto in questi anni e quando le abbiamo raccontato di questa esperienza di scambio con la Danimarca ci ha proposto di farne un articolo per il valore che ha per noi insegnanti, ma anche e soprattutto per i bambini”, racconta Raffaella Tibiletti, coordinatrice di Oik ed ex coordinatrice dell’asilo di Inarzo.

UN’ESPERIENZA DI SCAMBIO CHE FA SCUOLA

«L’esperienza ha avuto un forte impatto sui bambini sia sul piano emotivo sia su quello della crescita personale e sociale – prosegue Tibiletti – Il percorso svolto ha infatti gettato le basi, proprio come un seme piantato, per lo sviluppo di una consapevolezza civica, del senso di cittadinanza attiva e dei valori dell’inclusione».

Mettere a disposizione di colleghi e colleghe e della comunità educante il percorso fatto con questo articolo significa «offrire uno spunto concreto su come il dialogo con realtà educative diverse possa arricchire la nostra pratica quotidiana e contribuire alla formazione di cittadini più consapevoli, aperti e attenti all’altro, fin dalla prima infanzia».

L’articolo sulla rivista nazionale Bambini vuole quindi raccontare e offrire spunti, ma è anche una grande soddisfazione per le insegnanti di Inarzo. Con la speranza che a questa visibilità possa portare a ulteriori sviluppi per il processo di scambio sul’outdoor education sperimentato sin qui.

UN PASSO IN PIù OLTRE I CONFINI

Il progetto Oic ad oggi è interamente finanziato dalla Danimarca, ma nella logica dello scambio dei saperi a beneficiarne sono entrambe le parti.

Le insegnanti di Inarzo hanno potuto vedere e sperimentare pratiche di outdoor education efficaci e di lunga esperienza da proporre ai loro alunni. E lo stanno facendo anche in questi giorni.

I bambini di Inarzo invece hanno potuto conoscere solo via web, per ora, i loro coetanei danesi. Interrogandosi sui nomi “stranissimi, difficili da ricordare”, sulla lunghezza e sul colore dei capelli: “sono tutti così biondi”.

L’auspicio è che il seme piantato in questi anni possa germogliare. Magari coinvolgendo anche più direttamente i bambini nello scambio.