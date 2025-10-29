Varese News

Teatro Intred di Varese: tutti gli appuntamenti di novembre tra musica, comicità e grandi nomi

Ottobre si conclude con Music Circus Show on Ice e Legend e The Show, omaggio orchestrale a Michael Jackson

Prosegue la stagione del Teatro Intred di Varese, che dopo gli spettacoli di ottobre con Music Circus Show on Ice con le canzoni di Frozen e Legend e The Show, omaggio orchestrale a Michael Jackson con la voce di Wendel Gama.

Ricco di appuntamenti anche il mese di novembre tra comicità, musica e grandi protagonisti della scena italiana.

Si comincia venerdì 7 novembre con C’è da ridere, il primo spettacolo teatrale interamente dedicato alla salute mentale, ideato da Paolo Kessisoglu e promosso dall’associazione no profit C’è da fare.

A seguire, sul palco del teatro si alterneranno artisti amatissimi dal pubblico:

8 e 9 novembre – Andrea Pucci
13 novembre – Marco Masini
14 novembre – Roberto Saviano (stagione di prosa)
15 novembre – Raul Cremona
18 novembre – Giorgio Panariello
21 novembre – I Nomadi
22 e 23 novembre – Andrea Pucci
28 novembre – Edoardo Prati
29 novembre – Angelo Branduardi

Per tutte le informazioni e biglietti: www.teatrodivarese.com/biglietteria/

Pubblicato il 29 Ottobre 2025
