Tempo di castagne: ecco i consigli per una raccolta sicura e rispettosa
Con l’arrivo dell’autunno, i boschi del Varesotto tornano a riempirsi di famiglie e appassionati alla ricerca delle castagne. Una tradizione che unisce natura, gusto e convivialità
Con l’arrivo dell’autunno, i boschi del Varesotto tornano a riempirsi di famiglie e appassionati alla ricerca delle castagne. Una tradizione che unisce natura, gusto e convivialità, ma che richiede anche alcune attenzioni per rispettare l’ambiente e vivere un’esperienza serena.
Dove e come raccogliere
-
Raccogli solo i frutti caduti a terra. Le castagne vanno raccolte dal suolo: staccarle direttamente dall’albero è vietato e danneggia la pianta.
-
Usa guanti spessi. I ricci hanno spine pungenti: meglio proteggere le mani per aprirli senza rischi.
-
Scegli i frutti sani. Le castagne buone sono sode, prive di fori e con la buccia integra. Quelle ammaccate o con piccoli buchi possono essere già intaccate dal parassita del cinipide o da insetti.
-
Porta con te un cestino o una retina. Meglio evitare sacchetti di plastica: la castagna ha bisogno di “respirare” per non ammuffire.
Rispetto delle regole
La raccolta è un piacere, ma va fatta nel rispetto della normativa regionale e comunale.
-
Ogni Comune può stabilire giorni, orari e limiti di raccolta: informati prima di partire.
-
Nelle aree private la raccolta è consentita solo con il permesso del proprietario.
-
Il limite massimo varia in genere da 2 a 5 chili al giorno per persona, per evitare raccolte indiscriminate.
Come conservarle
Una volta raccolte, le castagne vanno trattate con cura:
-
Ammollo di 3-4 giorni in acqua fresca, cambiandola ogni giorno: questo riduce la possibilità che sviluppino muffe o parassiti.
-
Dopo l’ammollo, asciugale bene e riponile in un luogo fresco e aerato.
-
Puoi anche congelarle crude o bollite: in questo modo resteranno pronte per caldarroste, zuppe e dolci per tutto l’inverno.
Un’esperienza da vivere in famiglia
La raccolta delle castagne non è solo un momento di “foraging”, ma un’occasione per riscoprire il contatto con la natura, insegnare ai più piccoli il valore del bosco e magari concludere la giornata con un fuoco acceso e le immancabili caldarroste.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.