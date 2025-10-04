Tempo di castagne: ecco i consigli per una raccolta sicura e rispettosa

Con l’arrivo dell’autunno, i boschi del Varesotto tornano a riempirsi di famiglie e appassionati alla ricerca delle castagne. Una tradizione che unisce natura, gusto e convivialità, ma che richiede anche alcune attenzioni per rispettare l’ambiente e vivere un’esperienza serena.

Dove e come raccogliere

Raccogli solo i frutti caduti a terra. Le castagne vanno raccolte dal suolo: staccarle direttamente dall’albero è vietato e danneggia la pianta.

Usa guanti spessi. I ricci hanno spine pungenti: meglio proteggere le mani per aprirli senza rischi.

Scegli i frutti sani. Le castagne buone sono sode, prive di fori e con la buccia integra. Quelle ammaccate o con piccoli buchi possono essere già intaccate dal parassita del cinipide o da insetti.

Porta con te un cestino o una retina. Meglio evitare sacchetti di plastica: la castagna ha bisogno di “respirare” per non ammuffire.

Rispetto delle regole

La raccolta è un piacere, ma va fatta nel rispetto della normativa regionale e comunale.

Ogni Comune può stabilire giorni, orari e limiti di raccolta : informati prima di partire.

Nelle aree private la raccolta è consentita solo con il permesso del proprietario.

Il limite massimo varia in genere da 2 a 5 chili al giorno per persona, per evitare raccolte indiscriminate.

Come conservarle

Una volta raccolte, le castagne vanno trattate con cura:

Ammollo di 3-4 giorni in acqua fresca, cambiandola ogni giorno: questo riduce la possibilità che sviluppino muffe o parassiti.

Dopo l’ammollo, asciugale bene e riponile in un luogo fresco e aerato.

Puoi anche congelarle crude o bollite: in questo modo resteranno pronte per caldarroste, zuppe e dolci per tutto l’inverno.

Un’esperienza da vivere in famiglia

La raccolta delle castagne non è solo un momento di “foraging”, ma un’occasione per riscoprire il contatto con la natura, insegnare ai più piccoli il valore del bosco e magari concludere la giornata con un fuoco acceso e le immancabili caldarroste.