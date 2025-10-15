Toelettatura del cane in 5 minuti: il nuovo originale corso di Varese Corsi

Varese Corsi propone un nuovo corso pratico dedicato al benessere degli amici a quattro zampe. Un’occasione pensata per i proprietari di cani che desiderano imparare a gestire in autonomia le operazioni di igiene quotidiana, rafforzando allo stesso tempo il legame con il proprio animale.

Da giovedì 13 novembre, “Toelettatura: cura del cane in 5 minuti (miniclass)” dalle 17:30 alle 19:30, presso Le Terme di Fido, un corso di 2 lezioni per un totale di 4 ore di formazione pratica e mirata.

Guidati da esperti del settore, i partecipanti apprenderanno le tecniche fondamentali di igiene e toelettatura, dalle corrette modalità di pulizia delle orecchie e delle zampe all’accorciamento delle unghie, fino alle posture e alle prese più sicure per collaborare serenamente con il proprio cane.

Il corso si rivolge a chi desidera partecipare attivamente alla cura del proprio animale, acquisendo sicurezza e consapevolezza nei gesti quotidiani che contribuiscono al suo benessere.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.