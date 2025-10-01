Tra segno e materia: Sangregorio e Cassani in dialogo a Caldana
Alla SOMS l’esposizione per il Centenario Sangregorio si inserisce nelle celebrazioni del 50° Anniversario dell’Ottobre Caldanese
Dal 4 al 26 ottobre 2025, la Società di Mutuo Soccorso di Caldana ospita la mostra “Tra segno e materia: Giancarlo Sangregorio e Nino Cassani in dialogo”. L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni per il 50° Anniversario dell’Ottobre Caldanese, coniugando memoria storica, arte e cultura contemporanea.
La rassegna mette a confronto due grandi protagonisti della scultura italiana del Novecento, entrambi legati alla pietra e al segno come essenza creativa: da un lato Giancarlo Sangregorio (1925–2013), tra i maestri dell’astrazione plastica, capace di trasformare la materia in vibrazione antropomorfa; dall’altro Nino Cassani (1930–2017), scultore e disegnatore che con la pietra ha intrattenuto un dialogo fatto di spinte liriche e materiche.
Saranno esposte 20 incisioni di Sangregorio, 4 sue sculture, 8 disegni di Cassani e 10 sue opere plastiche, in un dialogo che sottolinea affinità e differenze, potenza e sensibilità, rigore e lirismo. «È con grande piacere che la SOMS di Caldana accoglie questa nuova tappa del Centenario di Giancarlo Sangregorio – sottolinea il presidente Alberto Ciglia –. Le nostre sale ospitano oggi incisioni e disegni dell’artista, poste in dialogo con le opere di Nino Cassani, offrendo al pubblico un’occasione preziosa di confronto e di riflessione».
L’inaugurazione è fissata per sabato 4 ottobre alle 17, con un intervento audiovisivo di Federico Masedu Gafert, che proporrà un percorso personale attraverso opere, temi e memorie legate al suo rapporto con Sangregorio. L’iniziativa, a cura di Debora Ferrari, fa parte del progetto del Centenario coordinato da Lorella Giudici e Francesca Marcellini, con la collaborazione della Fondazione Sangregorio.
Non mancheranno momenti dedicati ai più giovani: Atelier Capricorno curerà laboratori per bambini, mentre una brochure edita da TraRari TIPI accompagnerà la mostra con testi di Anny Ferrario e Gaia Cassani.
La mostra sarà visitabile con ingresso libero il sabato e la domenica dalle 10 alle 17, nella sede SOMS di Caldana (via Carlo Malgarini 3).
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.