Tra segno e materia: Sangregorio e Cassani in dialogo a Caldana

Dal 4 al 26 ottobre 2025, la Società di Mutuo Soccorso di Caldana ospita la mostra “Tra segno e materia: Giancarlo Sangregorio e Nino Cassani in dialogo”. L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni per il 50° Anniversario dell’Ottobre Caldanese, coniugando memoria storica, arte e cultura contemporanea.

La rassegna mette a confronto due grandi protagonisti della scultura italiana del Novecento, entrambi legati alla pietra e al segno come essenza creativa: da un lato Giancarlo Sangregorio (1925–2013), tra i maestri dell’astrazione plastica, capace di trasformare la materia in vibrazione antropomorfa; dall’altro Nino Cassani (1930–2017), scultore e disegnatore che con la pietra ha intrattenuto un dialogo fatto di spinte liriche e materiche.

Saranno esposte 20 incisioni di Sangregorio, 4 sue sculture, 8 disegni di Cassani e 10 sue opere plastiche, in un dialogo che sottolinea affinità e differenze, potenza e sensibilità, rigore e lirismo. «È con grande piacere che la SOMS di Caldana accoglie questa nuova tappa del Centenario di Giancarlo Sangregorio – sottolinea il presidente Alberto Ciglia –. Le nostre sale ospitano oggi incisioni e disegni dell’artista, poste in dialogo con le opere di Nino Cassani, offrendo al pubblico un’occasione preziosa di confronto e di riflessione».

L’inaugurazione è fissata per sabato 4 ottobre alle 17, con un intervento audiovisivo di Federico Masedu Gafert, che proporrà un percorso personale attraverso opere, temi e memorie legate al suo rapporto con Sangregorio. L’iniziativa, a cura di Debora Ferrari, fa parte del progetto del Centenario coordinato da Lorella Giudici e Francesca Marcellini, con la collaborazione della Fondazione Sangregorio.

Non mancheranno momenti dedicati ai più giovani: Atelier Capricorno curerà laboratori per bambini, mentre una brochure edita da TraRari TIPI accompagnerà la mostra con testi di Anny Ferrario e Gaia Cassani.

La mostra sarà visitabile con ingresso libero il sabato e la domenica dalle 10 alle 17, nella sede SOMS di Caldana (via Carlo Malgarini 3).