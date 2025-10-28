Varese News

Saronno/Tradate

Fenegrò, 81enne muore investito in carrozzina elettrica. Alla guida dell’auto il portiere dell’Inter Martinez

L'incidente sulla strada provinciale 32: inutili gli interventi dell'elisoccorso e dell'ambulanza, l'anziano è morto sul colpo (foto di repertorio)

eliscoccorso e portiere martinez

Un uomo di 81 anni ha perso la vita questa mattina, lunedì 28 ottobre, in un incidente avvenuto in via Bergamo a Fenegrò, località in provincia di Como che si trova a pochi chilometri da Tradate. La vittima si trovava su una carrozzina elettrica a quattro ruote quando è stata investita da un’auto guidata da un giovane di 27 anni.

L’investitore è risultato essere il portiere dell’Inter, lo spagnolo Josep Martinez, due presenze in campionato con la formazione nerazzurra che, solitamente, si allena a pochi chilometri di distanza dal luogo dello scontro, alla “Pinetina” di Appiano Gentile. Il 27enne vanta anche una presenza con la Nazionale della Spagna nel 2022 e in precedenza aveva difeso la porta del Genoa.

L’allarme è scattato poco dopo le 9.40, quando è stato richiesto l’intervento dei soccorsi in codice rosso in un punto di via Bergamo, ovvero la strada provinciale 32 che corre a sud di Fenegrò. Sul posto sono arrivati l’elisoccorso, un’ambulanza e i carabinieri per gestire l’emergenza e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Purtroppo, per l’uomo sulla carrozzina non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso sul posto. Illeso, invece, il giovane conducente dell’auto, che non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale. I carabinieri stanno lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento, non si conoscono ulteriori dettagli su eventuali responsabilità o cause che hanno portato all’impatto fatale.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.