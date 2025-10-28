Fenegrò, 81enne muore investito in carrozzina elettrica. Alla guida dell’auto il portiere dell’Inter Martinez

Un uomo di 81 anni ha perso la vita questa mattina, lunedì 28 ottobre, in un incidente avvenuto in via Bergamo a Fenegrò, località in provincia di Como che si trova a pochi chilometri da Tradate. La vittima si trovava su una carrozzina elettrica a quattro ruote quando è stata investita da un’auto guidata da un giovane di 27 anni.

L’investitore è risultato essere il portiere dell’Inter, lo spagnolo Josep Martinez, due presenze in campionato con la formazione nerazzurra che, solitamente, si allena a pochi chilometri di distanza dal luogo dello scontro, alla “Pinetina” di Appiano Gentile. Il 27enne vanta anche una presenza con la Nazionale della Spagna nel 2022 e in precedenza aveva difeso la porta del Genoa.

L’allarme è scattato poco dopo le 9.40, quando è stato richiesto l’intervento dei soccorsi in codice rosso in un punto di via Bergamo, ovvero la strada provinciale 32 che corre a sud di Fenegrò. Sul posto sono arrivati l’elisoccorso, un’ambulanza e i carabinieri per gestire l’emergenza e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Purtroppo, per l’uomo sulla carrozzina non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso sul posto. Illeso, invece, il giovane conducente dell’auto, che non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale. I carabinieri stanno lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento, non si conoscono ulteriori dettagli su eventuali responsabilità o cause che hanno portato all’impatto fatale.