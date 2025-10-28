Fenegrò, 81enne muore investito in carrozzina elettrica. Alla guida dell’auto il portiere dell’Inter Martinez
L'incidente sulla strada provinciale 32: inutili gli interventi dell'elisoccorso e dell'ambulanza, l'anziano è morto sul colpo (foto di repertorio)
Un uomo di 81 anni ha perso la vita questa mattina, lunedì 28 ottobre, in un incidente avvenuto in via Bergamo a Fenegrò, località in provincia di Como che si trova a pochi chilometri da Tradate. La vittima si trovava su una carrozzina elettrica a quattro ruote quando è stata investita da un’auto guidata da un giovane di 27 anni.
L’investitore è risultato essere il portiere dell’Inter, lo spagnolo Josep Martinez, due presenze in campionato con la formazione nerazzurra che, solitamente, si allena a pochi chilometri di distanza dal luogo dello scontro, alla “Pinetina” di Appiano Gentile. Il 27enne vanta anche una presenza con la Nazionale della Spagna nel 2022 e in precedenza aveva difeso la porta del Genoa.
L’allarme è scattato poco dopo le 9.40, quando è stato richiesto l’intervento dei soccorsi in codice rosso in un punto di via Bergamo, ovvero la strada provinciale 32 che corre a sud di Fenegrò. Sul posto sono arrivati l’elisoccorso, un’ambulanza e i carabinieri per gestire l’emergenza e ricostruire la dinamica dell’incidente.
Purtroppo, per l’uomo sulla carrozzina non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso sul posto. Illeso, invece, il giovane conducente dell’auto, che non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale. I carabinieri stanno lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento, non si conoscono ulteriori dettagli su eventuali responsabilità o cause che hanno portato all’impatto fatale.
