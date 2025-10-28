Trasferta difficile per l’Uyba che sfida la capolista Scandicci nell’infrasettimanale
Mercoledì 29 (ore 20) le Farfalle del neo-presidente Saini affrontano a Firenze una Savino del Bene costruita per vincere. Barbolini ottimista: «Crediamo in una buona prestazione»
La vittoria di domenica scorsa ai danni di Vallefoglia è stata l’ultima per la UYBA con lo storico presidente Giuseppe Pirola al timone. La società di Busto Arsizio ha infatti rinnovato i vertici societari (QUI l’articolo completo) affidando la poltrona principale ad Andrea Saini per cui l’esordio nel nuovo ruolo è imminente: le Farfalle di coach Barbolini infatti scendono in campo mercoledì sera (29 ottobre, ore 20) a Firenze contro la Savino del Bene Scandicci.
Un altro test complicato per la Eurotek Laica, chiamata ad affrontare una delle due capolista della Serie A1 (l’altra, manco a dirlo, è Conegliano che ha anche una partita in meno), team che fino a oggi ha vinto cinque delle sei partite disputate con l’unico stop – inatteso – a Cuneo. Coach Gaspari ha tra le mani una Savino del Bene in grado di puntare in altissimo, basti pensare a giocatrici come la palleggiatrice serba Maja Ognjenovic che è in diagonale con il fenomeno azzurro Ekaterina Antropova. E poi c’è la “nostra” Caterina Bosetti a garantire esperienza, qualità in ricezione e pericolosità in attacco.
La UYBA ha ripreso a lavorare subito dopo la vittoria con Vallefoglia, con ultima seduta alla E-Work Arena al martedì prima della partenza per il capoluogo toscano. L’inserimento di Dana Schmit ha consentito alla squadra di allenarsi al completo in settimana, anche se il posto di alzatrice titolare rimane a Nanami Seki inserita in diagonale con Josephine Obossa. Il resto del sestetto base dovrebbe essere quello visto domenica con Eckl e Van Avermaet centrali e Parra-Gennari in banda oltre che con Pelloni libero.
«Arriviamo da una bella partita in cui abbiamo espresso il gioco che vogliamo mettere in campo e che non sempre riusciamo a mostrare – spiega Barbolini alla vigilia – Ci siamo già calati nella gara con Scandicci, una trasferta impegnativa sia dal punto di vista logistico sia da quello tecnico. Però un po’ per l’entusiasmo per la vittoria di domenica, un po’ perchè cominciamo a prendere confidenza con tutti i componenti della squadra, siamo ottimisti nel poter fare una bella prestazione».
Savino del Bene Scandicci – Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio
Scandicci: 2 Traballi, 3 Bechis, 4 Skinner, 5 Castillo (L), 6 Ruddins, 7 Franklin, 8 Ribechi (L2), 9 Bosetti, 10 Ognjenovic, 11 Mancini, 13 Graziani, 14 Nwakalor, 17 Antropova, 21 Weitzel, 23 Gennari G. All. Gaspari.
Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Gennari, 4 Metwally, 5 Seki, 6 Van Avermaet, 7 Diouf, 8 Schmit, 10 Parlangeli, 11 Obossa, 17 Eckl, 18 Torcolacci, 23 Parra. All. Barbolini.
Programma (6a di andata)
Savino Del Bene Scandicci – Eurotek Laica Busto A.; Wash4green Monviso Volley – Igor Gorgonzola Novara; Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Reale Mutua Fenera Chieri; Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Numia Vero Volley Milano; Honda Cuneo Granda Volley – Il Bisonte Firenze; Cbf Balducci Hr Macerata – Omag-Mt San Giovanni In M.No; Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Bergamo.
Classifica: Conegliano, Scandicci* 14; Chieri, Novara 11; Milano 10; Cuneo 9; Firenze, Perugia, BUSTO ARSIZIO, Vallefoglia 6; Monviso*, Bergamo, Macerata 5; San Giovanni In Marignano 0.
* una partita in più.
