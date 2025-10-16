Un mestiere antico raccontato tra le acque e le nebbie del Lago di Varese

Giovedì 23 ottobre alle ore 21:00, Materia si prepara ad ospitare la proiezione di “Dal pelo dell’acqua in giù”, il documentario di Lucas Berardi e Davide Guerra dedicato alla vita di Gianfranco Zanetti, uno degli ultimi pescatori che ancora solcano le acque del Lago di Varese.

Il film racconta un mestiere antico, fatto di gesti lenti e sapienza tramandata, ma anche di fatica, solitudine e profondo legame con la natura. Attraverso un linguaggio visivo essenziale e suggestivo, Berardi e Guerra conducono lo spettatore tra le nebbie e i silenzi del lago, dove la quotidianità del pescatore si intreccia con la memoria di un territorio che cambia.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro – Castronno.