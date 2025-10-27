Un paese in cammino per l’ultimo saluto a Massimo

Le persone, tante persone, sono arrivate a piedi alla chiesa di Calcinate del Pesce ben prima dell’inizio del funerale. Un flusso continuo, alimentato da tanti rivoli che, una volta attraversata la provinciale, si univa a quanti avevano già raggiunto il sagrato per dare un ultimo saluto a Massimo Crugnola.

Sulla bara di legno nudo, i melograni appena colti, rigorosamente di stagione, come insegna la disciplina della Terra: simbolo di morte e rinascita. Le note e le parole di “Gracias a la vida” di Violeta Parra, nella versione italiana, a scandire l’emozione del ricordo. In chiesa erano presenti tutti i mondi che Massimo aveva saputo unire e che lo hanno poi accompagnato a piedi, dopo la cerimonia funebre, fino al piccolo cimitero di Calcinate, seguendo Luisa, Camilla e Irene. Un ultimo saluto con un applauso, tutti intorno alla tomba, stretti in un simbolico abbraccio.

Poi, lentamente, il ritorno a casa, passando per gli orti che Massimo ha coltivato per un’intera vita.