Piccoli atleti e grandi valori: la scuola Maria Letizia Verga si prepara all’ultimo Open Day
L’asilo di Calcinate del Pesce apre le porte sabato 24 gennaio per presentare l'offerta formativa tra creatività e spirito olimpico. Iscrizioni aperte fino a metà febbraio
Mentre l’attesa per le grandi competizioni internazionali cresce, a Calcinate del Pesce la fiamma olimpica è già passata, accendendo la fantasia e la creatività dei bambini. Con un pizzico di ingegno e tanta manualità, i piccoli alunni della Scuola dell’infanzia Maria Letizia Verga hanno accolto l’ideale sportivo trasformando materiali di riciclo come mollette, scovolini e tappi in originali atleti degli sport invernali.
Questo clima di gioia e condivisione farà da cornice al secondo e ultimo Open Day dell’istituto, previsto per sabato 24 gennaio. Dalle ore 16:30 alle 18:00, le porte del plesso situato in via Maggiora 12 si apriranno per accogliere le famiglie che desiderano conoscere da vicino gli spazi, le maestre e il progetto educativo che caratterizza questa realtà nel cuore della frazione varesina. Sarà un’occasione preziosa per vedere con i propri occhi il lavoro svolto quotidianamente e per respirare l’atmosfera accogliente della scuola dell’infanzia.
L’appuntamento di sabato rappresenta l’ultima tappa del percorso conoscitivo prima della chiusura delle iscrizioni, fissata per il prossimo 14 febbraio. La scuola invita dunque genitori e bambini a partecipare a questo pomeriggio di scoperta, dove la didattica incontra il gioco e la sostenibilità, proprio come dimostrato dai piccoli campioni “fatti a mano” che attendono i visitatori per mostrare il valore dell’impegno e della fantasia.
