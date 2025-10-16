Varese News

Un quadro in memoria di Debora Zandarin

L'autrice è Lucia Cirullo, che spiega: "Debora è una donna della nostra comunità che ci ha lasciato troppo presto. Il quadro è nato in canalizzazione come portale medianico, con gli intenti di amore eterno, rinascita e guarigione"

quadro debora zandarin induno olona

La morte di Debora Zandarin, giovane donna di 42 anni di Induno Olona, ha lasciato un grande vuoto nella comunità. Molte sono state le manifestazioni di vicinanza alla famiglia in questo triste momento e tra questi c’è chi ha usato l’arte come canale.

Lucia Cirullo – in arte LucyCiruxArt – è un’artista della galleria  internazionale di arte medianica Magus che abita nel territorio di Induno Olona che ha realizzato un’opera come omaggio spirituale per Debora: «Una donna della nostra comunità che ci ha lasciato troppo presto – spiega l’artista -. Il quadro è nato in canalizzazione come portale medianico, con gli intenti di amore eterno, rinascita e guarigione. L’ho creato con il cuore, come messaggio di luce e continuità, e verrà donato alle sue figlie, perché attraverso l’arte possano sentire sempre la presenza della loro mamma.

«Mi piacerebbe – prosegue l’artista – che l’opera o la sua storia potessero essere esposte e raccontate, come segno di affetto e unione per chi l’ha conosciuta e amata. Credo profondamente che anche l’arte possa diventare una preghiera, un modo per custodire la memoria e trasformare il dolore in amore».

Induno Olona piange Debora Zandarin

Pubblicato il 16 Ottobre 2025
