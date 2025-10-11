Varese News

Salute

Una panchina rosa per non dimenticare: Morazzone unita nella lotta contro il tumore al seno

Il Comune insieme a Valbossa In Rosa, Banda M.A.M. e associazioni locali per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e sostenere chi combatte ogni giorno contro la malattia

Generico 06 Oct 2025

Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico: sabato 11 ottobre 2025, Morazzone ha inaugurato una panchina rosa in via Mameli, proprio di fronte alla sede della Banda M.A.M., per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa, promossa dal Comune di Morazzone in collaborazione con il progetto Valbossa In Rosa, la Banda M.A.M. e le associazioni locali, si inserisce nell’ambito delle attività di sensibilizzazione che durante il mese di ottobre colorano di rosa il territorio della Valbossa.

La panchina, dipinta di rosa e decorata con il nastro simbolo della prevenzione oncologica, rappresenta un invito a non abbassare mai la guardia: la diagnosi precoce resta uno degli strumenti più efficaci nella lotta contro il cancro al seno, una malattia che ogni anno colpisce milioni di donne in tutto il mondo.

Generico 06 Oct 2025

L’inaugurazione è stata accompagnata dalla presenza e dalle note della Banda M.A.M., che ha reso ancora più solenne e partecipato il momento del taglio del nastro. Numerose le realtà associative morazzonesi che hanno preso parte all’evento, testimoniando la coesione e l’impegno del paese verso una causa che riguarda tutti, da vicino o da lontano.

Pubblicato il 11 Ottobre 2025
