Un’app per muoversi senza ostacoli a Varese: il Consiglio dice sì all’unanimità
Approvata la mozione di Formato sull'accessibilità per persone con disabilità. Kimap mapperà i percorsi cittadini grazie alle segnalazioni degli utenti
Il Consiglio comunale di Varese ha approvato all’unanimità la mozione presentata da Franco Formato (Varese Ideale) sull’accessibilità urbana per persone con disabilità e fragilità motorie.
Un risultato raggiunto grazie a un lavoro di condivisione tra opposizione e maggioranza, che ha trasformato la proposta originaria depositata sei mesi fa in un testo condiviso da tutti i 25 consiglieri presenti in aula.
Al centro della mozione c’è il tema della libertà di movimento in città per chi ha difficoltà motorie. Formato ha illustrato come troppo spesso i percorsi urbani presentino barriere architettoniche che rendono impossibile o estremamente difficoltoso muoversi autonomamente.
Inizialmente il consigliere aveva pensato di elaborare un’applicazione per smartphone da zero, ma nella discussione con l’assessore Stefano Malerba si è arrivati a una soluzione condivisa: appoggiarsi a “Kimap“, un’app già esistente che permette di individuare percorsi accessibili evitando i passaggi impraticabili, declinandola per le specifiche esigenze del comune di Varese. Il punto di forza dell’applicazione sta nella possibilità di essere aggiornata direttamente dagli utenti, creando una mappa sempre più precisa e condivisa delle criticità urbane.
L’assessore Malerba ha spiegato, nel dare parere favorevole alla mozione, che il confronto con Formato ha permesso di individuare la soluzione più efficiente ed economica per le casse comunali. «Questo è un modo valido e costruttivo per lavorare insieme» ha sottolineato l’assessore, evidenziando come maggioranza e opposizione abbiano saputo in questo caso trovare un punto d’incontro nell’interesse della città.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.