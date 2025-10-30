Un’app per muoversi senza ostacoli a Varese: il Consiglio dice sì all’unanimità

Il Consiglio comunale di Varese ha approvato all’unanimità la mozione presentata da Franco Formato (Varese Ideale) sull’accessibilità urbana per persone con disabilità e fragilità motorie.

Un risultato raggiunto grazie a un lavoro di condivisione tra opposizione e maggioranza, che ha trasformato la proposta originaria depositata sei mesi fa in un testo condiviso da tutti i 25 consiglieri presenti in aula.

Al centro della mozione c’è il tema della libertà di movimento in città per chi ha difficoltà motorie. Formato ha illustrato come troppo spesso i percorsi urbani presentino barriere architettoniche che rendono impossibile o estremamente difficoltoso muoversi autonomamente.

Inizialmente il consigliere aveva pensato di elaborare un’applicazione per smartphone da zero, ma nella discussione con l’assessore Stefano Malerba si è arrivati a una soluzione condivisa: appoggiarsi a “Kimap“, un’app già esistente che permette di individuare percorsi accessibili evitando i passaggi impraticabili, declinandola per le specifiche esigenze del comune di Varese. Il punto di forza dell’applicazione sta nella possibilità di essere aggiornata direttamente dagli utenti, creando una mappa sempre più precisa e condivisa delle criticità urbane.

L’assessore Malerba ha spiegato, nel dare parere favorevole alla mozione, che il confronto con Formato ha permesso di individuare la soluzione più efficiente ed economica per le casse comunali. «Questo è un modo valido e costruttivo per lavorare insieme» ha sottolineato l’assessore, evidenziando come maggioranza e opposizione abbiano saputo in questo caso trovare un punto d’incontro nell’interesse della città.