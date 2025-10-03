Unione degli Studenti in sciopero a Busto Arsizio

L’Unione degli Studenti lancia uno sciopero studentesco venerdì 3 ottobre in occasione dello sciopero generale chiamato dalle sigle sindacali dei lavoratori in supporto alla Global Sumud Flotilla in via Luciano Manara a Busto Arsizio.

Lo rende noto in un comunicato stampa: “La scorsa notte la Global Sumud Flotilla è stata attaccata in acque internazionali da imbarcazioni israeliane. Questo evento costituisce l’ennesima prova di quanto interessi poco allo Stato e al governo italiano delle vite dei cittadini imbarcati a bordo della Global Sumud Flotilla: le istituzioni, anche se hanno riconosciuto il blocco navale e di aiuti umanitari illegale di Israele, non hanno fornito una risposta concreta ai cittadini scesi in piazza in questi giorni. Questo evento risulta inoltre emblematico di come l’entità sionista possa impunemente rompere il diritto internazionale, attaccando le navi della Sumud in acque internazionali, proseguendo il genocidio iniziato due anni fa. «Come Unione degli Studenti, non possiamo accettare che una missione umanitaria come la Global Sumud Flotilla venga attaccata da Israele per evitare che consegni beni di prima necessità ai civili palestinesi, che muoiono di fame per via del blocco navale illegale istituito dalle IDF al largo della costa gazawa. Riteniamo necessario sottolineare come non si debba interpretare questa esperienza come una semplice missione umanitaria, ma come atto di resistenza all’entità sionista. Questo venerdì scendiamo in piazza per dimostrare che Busto Arsizio non resterá in silenzio davanti a un genocidio», afferma Riccardo Formentin, coordinatore dell’assemblea di Busto Arsizio. Gli studenti ritengono che lo sciopero di oggi costituisca un momento importantissimo per sostenere la Global Sumud Flotilla, e che sia necessario attivarsi anche nella loro città. «Come studenti, abbiamo molto da apprendere, ma cosa potremmo mai imparare da un mondo che non produce altro che conflitto, violenza e morte? Sicuramente non la pace. Eppure, contro ogni previsione, siamo qui oggi, anzi da mesi e anni ormai, a chiedere la fine del genocidio in Palestina. Per un mondo migliore di quello che ci ha cresciuti fino ad ora, un altro mondo è possibile», dichiara Pietro Wilhelm Malmsheimer, reponsabile della comunicazione dell’UdS Lombardia”.

Per questo, gli studenti di Busto Arsizio e provincia aderiranno allo sciopero del 3 e scenderanno in piazza la mattina con un presidio fuori dal liceo Candiani di Busto.