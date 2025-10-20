Varese Corsi accende il Natale con 50 laboratori per grandi e piccoli

Creatività, gusto, benessere e divertimento saranno i temi protagonisti della nuova proposta natalizia di Varese Corsi. Cinquanta corsi e laboratori pensati per tutti, grandi e piccoli, che riempiranno le aule di entusiasmo e magia.

Gli insegnanti si reinventano infatti in una veste natalizia, portando nei loro laboratori l’atmosfera delle feste e trasformando ogni appuntamento in un’occasione per imparare qualcosa di nuovo e, allo stesso tempo, immergersi nella magia del Natale.

Le proposte sono tante e diversificate: chi ama dedicarsi alle arti creative potrà cimentarsi nella creazione e decorazione delle candele natalizie, oppure realizzare alberelli e addobbi in ceramica da portare a casa come ricordo o come regalo fatto a mano. Non mancano anche le proposte culinarie, con esperienze gastronomiche speciali: dal laboratorio sul panettone artigianale con il ristorante La Paranza, fino ai corsi per preparare un perfetto menù delle feste con lo chef Marco Dossi.

Nel catalogo saranno presenti anche una serie di proposte dedicate a chi vuole prendersi cura di sé: dal Pilates Christmas ai balli di gruppo natalizi, per mantenersi in forma senza rinunciare al divertimento.

Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli, veri protagonisti del Natale: dagli addobbi fai da te, che li renderanno artefici della magia della propria casa, ai laboratori di falconeria a tema, fino alle esperienze culinarie in famiglia, come la preparazione del torrone di Natale in collaborazione con gli Orti di Bregazzana. Occasioni che uniscono gioco, creatività e scoperta, rafforzando il legame tra grandi e piccini.

Il catalogo è già disponibile online sul sito ufficiale di Varese Corsi.