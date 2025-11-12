Varese News

A Cantello nascerà un nuovo Bioparco e verrà riqualificato il Sentiero del Rio dei Gioghi

Il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate annuncia i prossimi lavori previsti nel Comune di Cantello legati al progetto Interreg Sintab: valorizzazione naturalistica e percorsi sostenibili al centro del progetto europeo.

sintab cantello

Nel quadro delle attività del progetto Interreg SINTAB, il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate ha annunciato due importanti interventi nel Comune di Cantello, inseriti nel pacchetto di azioni del Work Package 3 (WP3).

Il primo intervento riguarda la realizzazione di un Bioparco nella frazione di Gaggiolo, un’area oggi costituita da un prato comunale non coltivato che verrà trasformata in un nuovo spazio verde dedicato alla biodiversità, alla didattica ambientale e alla fruizione sostenibile da parte dei cittadini.

Il secondo intervento prevede invece la riqualificazione di un tratto del Sentiero Italia del CAI, conosciuto come Sentiero del Rio dei Gioghi, situato nella frazione di Ligurno. Il percorso, molto apprezzato da escursionisti e amanti della natura, sarà oggetto di un intervento di manutenzione e valorizzazione volto a migliorarne l’accessibilità e la sicurezza.

sintab cantello

Entrambi i progetti sono attualmente in fase esecutiva, con l’avvio dei lavori previsto per il 2026.

Il Parco Pineta conferma così il proprio impegno nella tutela e valorizzazione del territorio transfrontaliero, promuovendo azioni concrete per la connessione ecologica, la fruizione sostenibile e l’educazione ambientale.

Pubblicato il 12 Novembre 2025
