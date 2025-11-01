A Cantello un clown da brivido regala caramelle e sorrisi ai bambini

Un travestimento da film horror, ma un’idea tutt’altro che spaventosa. A Cantello, la sera di Halloween, Davide Fogli, 18 anni, ha indossato un costume da clown “da paura” e si è messo a distribuire caramelle ai bambini del paese. Nessun evento organizzato, solo la voglia di portare un po’ di allegria tra i più piccoli.

L’iniziativa, del tutto spontanea, è stata raccontata su Facebook da alcuni residenti, che hanno voluto ringraziarlo pubblicamente sul gruppo “Sei di Cantello se…”.

“Ha solo deciso di vestirsi per Halloween e regalare caramelle – si legge in un post – molto apprezzato dai piccini. Da cose semplici nascono cose belle.”