A Casargo torna la Mostra Regionale della Capra Orobica: due giorni tra natura, tradizione e laboratori per tutti
Due giornate di eventi, laboratori didattici e attività aperte a grandi e piccoli per valorizzare la cultura dell’allevamento e la biodiversità del territorio
Sabato 15 e domenica 16 novembre 2025 Casargo ospita la nuova edizione della Mostra Regionale della Capra Orobica, un appuntamento ormai consolidato che celebra una delle razze caprine simbolo delle montagne lombarde. Due giornate di eventi, laboratori didattici e attività aperte a grandi e piccoli per valorizzare la cultura dell’allevamento e la biodiversità del territorio.
Una razza che racconta le montagne
La capra orobica, nota per la sua eleganza e per le sue corna a spirale, è da tempo al centro di un lavoro di tutela e promozione che coinvolge allevatori, enti locali e appassionati. La mostra regionale rappresenta un momento di incontro, scambio e valorizzazione delle pratiche tradizionali legate alla montagna, in un contesto festoso e formativo.
Il programma dei laboratori
Il programma prevede una serie di laboratori didattici e ludico-didattici pensati per avvicinare il pubblico, in particolare i più giovani, al mondo dell’allevamento e della natura:
Sabato 15 novembre
Ore 10.00 – 12.00: laboratori didattici presso la sala civica di Casargo, riservati a bambini dai 6 anni in su
Ore 14.00 – 17.00: attività ludico-didattiche aperte a tutti presso l’oratorio di Casargo
Domenica 16 novembre
Ore 10.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00: laboratori ludico-didattici continuativi presso l’oratorio, sempre aperti al pubblico della mostra
Un evento con il sostegno del territorio
La mostra è organizzata con il contributo e il patrocinio del Comune di Casargo, della Comunità Montana Valsassina, della Pro Loco, della Regione Lombardia, della Provincia di Lecco e della Camera di Commercio Como-Lecco, oltre al supporto di numerosi enti locali e realtà territoriali.
L’iniziativa si conferma come un’occasione preziosa per far conoscere la capra orobica e le tradizioni a essa legate, favorendo anche un turismo rurale consapevole e rispettoso dell’ambiente montano.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.