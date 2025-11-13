Varese News

A Casargo torna la Mostra Regionale della Capra Orobica: due giorni tra natura, tradizione e laboratori per tutti

Due giornate di eventi, laboratori didattici e attività aperte a grandi e piccoli per valorizzare la cultura dell’allevamento e la biodiversità del territorio

10 Nov 2025

Sabato 15 e domenica 16 novembre 2025 Casargo ospita la nuova edizione della Mostra Regionale della Capra Orobica, un appuntamento ormai consolidato che celebra una delle razze caprine simbolo delle montagne lombarde. Due giornate di eventi, laboratori didattici e attività aperte a grandi e piccoli per valorizzare la cultura dell’allevamento e la biodiversità del territorio.

Una razza che racconta le montagne

La capra orobica, nota per la sua eleganza e per le sue corna a spirale, è da tempo al centro di un lavoro di tutela e promozione che coinvolge allevatori, enti locali e appassionati. La mostra regionale rappresenta un momento di incontro, scambio e valorizzazione delle pratiche tradizionali legate alla montagna, in un contesto festoso e formativo.

Il programma dei laboratori

Il programma prevede una serie di laboratori didattici e ludico-didattici pensati per avvicinare il pubblico, in particolare i più giovani, al mondo dell’allevamento e della natura:

  • Sabato 15 novembre

    • Ore 10.00 – 12.00: laboratori didattici presso la sala civica di Casargo, riservati a bambini dai 6 anni in su

    • Ore 14.00 – 17.00: attività ludico-didattiche aperte a tutti presso l’oratorio di Casargo

  • Domenica 16 novembre

    • Ore 10.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00: laboratori ludico-didattici continuativi presso l’oratorio, sempre aperti al pubblico della mostra

Un evento con il sostegno del territorio

La mostra è organizzata con il contributo e il patrocinio del Comune di Casargo, della Comunità Montana Valsassina, della Pro Loco, della Regione Lombardia, della Provincia di Lecco e della Camera di Commercio Como-Lecco, oltre al supporto di numerosi enti locali e realtà territoriali.

L’iniziativa si conferma come un’occasione preziosa per far conoscere la capra orobica e le tradizioni a essa legate, favorendo anche un turismo rurale consapevole e rispettoso dell’ambiente montano.

Pubblicato il 13 Novembre 2025
