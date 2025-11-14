A Cassano Magnago una serata di comicità, musica e solidarietà per #fardelbene
Germano Lanzoni, Flavio Pirini, Rafael A. Didoni, Folco Orselli, Walter Leonardi e Alberto Patrucco saranno protagonisti di una serata a cui sta lavorando l'associazione La Cicogna
Una serata di comicità e solidarietà per sostenere i bambini oncologici. La organizza – la sera del 14 novembre alle 21 – l’Associazione La Cicogna, in collaborazione con il Comune di Cassano Magnago, presenta lo spettacolo “Stretching Emotivo – Milano 5.0”, un appuntamento che unisce risate, musica e poesia con un unico obiettivo: #fardelbene.
Sul palco, un cast d’eccezione con Germano Lanzoni, Rafael A. Didoni, Flavio Pirini, Folco Orselli, Walter Leonardi e Alberto Patrucco, insieme alla scuola di ballo latinoamericana Marcello & Daniela.
La direzione artistica è di Maurizio Castiglioni, la conduzione affidata a Valentina Bigai.
Il biglietto d’ingresso è di 20 euro, acquistabile anche in prevendita di Cartoleria Scarabocchio a Cassano.
Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli, che da anni si occupa di assistenza ai bambini e alle famiglie impegnate nella lotta contro le malattie oncoematologiche pediatriche.
«Come associazione che lavora ogni giorno con i più piccoli – racconta Viviana Bollini, presidente dell’Associazione La Cicogna, realtà che offre servizi per la prima infanzia – sentiamo il dovere di estendere la nostra cura oltre i confini dell’educazione. Con il progetto #fardelbene vogliamo ricordare chi non c’è più e, al tempo stesso, sostenere chi combatte con coraggio. Fare del bene insieme, con il sorriso, è il nostro modo di restare umani».
L’iniziativa si inserisce nel calendario annuale di eventi benefici dell’Associazione La Cicogna, che unisce momenti culturali e artistici con finalità solidali.
“Stretching Emotivo” è un invito a fare del bene ridendo, perché anche la leggerezza può essere una forma di cura.
